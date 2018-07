Mindennap elolvassák a Délmagyarországot - 3 évtizede hűséges előfizetőnk a földeáki Varga házaspár

Vargáéknak jó szolgálatot fog tenni nyereményük. Fotó: Szabó Imre

– Különösen a lányom fog neki nagyon örülni, aki nagyon szereti az egészséges ételeket, italokat. Nagyon finom gyümölcsturmixokat fogunk vele készíteni – bontotta ki dobozából lelkesen tegnap délelőtt, otthonuk teraszán nyereményét előfizetői akciónk újabb nyertese, Varga Károlyné. Mint mondta, egyébként is tervezték, hogy hamarosan vesznek egy hasonlót – most már nem kell rendelniük, megkapták előfizetői hűségük jutalmaként. Máskor is pályáztak már, és nagyon örülnek, hogy most rájuk mosolygott a szerencse. – Nagy segítség lesz, különösen nyáron fogjuk sokat használni – tette hozzá Vargáné.Nem túlzás azt mondani, hogy a házaspárt Földeákon mindenki ismeri, ők üzemeltetik ugyanis a főtéren található helyi patikát. Lapunknak több mint három évtizede rendszeres olvasói, előfizetői. – Hogy mikor tudunk időt szakítani az olvasásra, az attól függ, mekkora a forgalom – mesélték. Egy biztos: nem múlik el úgy nap, hogy ne olvasták volna el az aznapi lapot az elejétől a végéig. Tetszik nekik, hogy a sportrovat még a kis falvak sporteseményeivel is foglalkozik, és mindig örömmel veszik kézbe a mellékleteket. A feleség, Márta különösen a szombati számokat forgatja örömmel – mint mondja, olyankor van igazán ideje elmerülni az olvasnivalóban.A praktikus berendezést, annak alkatrészeit a ház asszonya kíváncsian vette sorra, ahogy egymás után emelte ki őket a dobozból. Mindjárt elkezdte böngészni a magyar nyelvű használati utasítást is. – Nem fogunk sokáig várni a kipróbálással! – mondta mosolyogva.