Olcsó bérlakások makói fiataloknak

Lesz mit felújítani az épületen. Fotó: Szabó Imre

Jelenleg eléggé lepusztult képet mutat az a Fűrész utcai, emeletes társasház, amelyben a makói önkormányzat fecskeházat szeretne kialakítani helybeli fiatal pároknak, családoknak. Összesen hat lakás van itt – úgy tudjuk, van, amelyik jelenleg is lakott.A legutóbbi testületi ülésen, ahol a képviselők elfogadták a fecskelakás-koncepciót, Kruzslicz-Bodnár Gréta, az innovációs iroda helyettes vezetője azt mondta, az e célra kijelölt lakások nagyon rossz műszaki állapotban vannak, ezért ezeket teljes körűen fel kell újítani: ez történik majd az elektromos és a fűtésrendszerrel, de festésre és a burkolat cseréjére is szükség lesz. Az elképzelések szerint az új lakók az év végén költözhetnek be. A fecskelakások bérlésének feltételeiről még további egyeztetésre van szükség, de a vonatkozó helyi rendeletben vannak erre szabályok.Hasonló garzonlakásai egyébként már vannak az önkormányzatnak, szám szerint négy, méghozzá a Kőrösi Csoma Sándor utcában. Itt másfél évvel ezelőtt egy 40 négyzetméteres, egyszobás, összkomfortos lakást a szociális bérlakások tarifájával, havi 4800 forintért lehetett bérbe venni – pályázat útján.