Ötven százalék az esély az útfelújításra: vagy igen, vagy nem

A helyiek által leginkább várt beruházásnak, a falut Makóval összekötő út felújításának 50 százalé esélye van – mondta keddi királyhegyesi fórumán Lázár János országgyűlési épviselő. Azért lenne fontos, mert jócskán lerövidítené a távolságot a városba, ráadásul pont az ipari parkhoz vezetne, ahol most nagy a munkaerőhiány. Ugyanakkor a 4,6 kilométeres, részben földes, részben öves útszakasz járhatóvá tétele 2 milliárd forintba kerülne, ezért még sokat kell érte dolgozni – tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Országos ügyeket említve arról beszélt, hogy a kormány mindenképpen fenntartja a özmunka rendszerét. Már csak azért is, mert azoknak, akik korábban a segélyüket lopással egészítetté ki, most nincs idejü , alkalmuk ilyesmit elkövetni. Emlékeztetett: 2010 óta a kisebb lopások szá a harmadára esett vissza. Hozzátette, hogy azoknak viszont, akik a munkaerőpiacon is el tudnának helyezkedni, segíteni akarnak ebben, hiszen nagyon sok betöltetlen állás is van.