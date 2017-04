Rója István: Az én ítéletemet előre megírták

Érdekes esetek



Rója Istvánnak nem ez az első érdekes esete a politikával. 1995-ben az akkori polgármester, Buzás Péter és az MSZP-sek ellenében egy kisgazda–Fidesz–SZDSZ-összefogás választotta meg. Más alkalommal a polgármester ismét ellene, az alpolgármester és a többség mellette voksolt. A megyei közgyűlésben viszont már Buzás kérte a többi képviselőt, támogassák Róját, és ez mindkét alkalommal egyhangúlag meg is történt, pedig akkoriban nagy csaták zajlottak a két oldal között.

Rója Istvánnak tegnap is mozgalmas napja volt, és nem csak a tűzriadó miatt. Fotó: Török János

– Tűzriadó van, beszéljünk később! – mondta csütörtökön délelőtt Rója István igazgató, amikor felhívtuk. Próbariadót tartottak. 2 perc 53 másodperc alatt, a szintidőn belül sikerült kiüríteni az épületet.Zajlott az élet az iskola háza táján. Miután szerdán az önkormányzati képviselő-testület többségi szavazással úgy döntött, nem támogatja, hogy újabb öt évre ő legyen az igazgató, Rója Istvánt sokan keresték. A Demokratikus Koalíció nyilatkozatban állt ki mellette, és a Jobbik helyi szervezete is a döntést kárhoztatta. A makóiak a Facebookon csoportot szerveztek a támogatására, szóba került, hogy tüntetést tartanak.A gimnázium 122 éve működik, az utolsó 22 év az ő irányítása alatt telt. Ezalatt hét miniszter irányította az oktatásügyet, fenntartója volt az iskolának a helyi, aztán a megyei önkormányzat, végül az állam nevében a MIK, a KLIK, most pedig a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ.

Ott fogják meghallgatni legközelebb mint pályázót. Javaslatot tesznek az államtitkárságnak, amely július 10-én dönt. Ha nem őt választják – ez valószínű –, egy évre megbíznak valakit, és közben új pályázatot írnak ki. Akár őt is megbízhatják, de ez se valószínű.– Van olyan információnk, hogy az államtitkárság nyilvántartja azokat az iskolákat, igazgatókat, amelyek és akik egyetértettek a tanügy jobbításáért érvelő miskolci mozgalommal. Mi pedig egyetértettünk. Miért? Ezt Lázár János miniszter is megkérdezte. Én válaszoltam. Úgy látszott, érdekli, amit mondok – mondja az igazgató.– Ez jobbító szándékú kezdeményezés volt, és pozitív változásokat hozott, például a minősítési rendszerben. Nincsenek illúzióim, mert szerda reggel, amikor elindultam a képviselő-testületi ülésre, nekem már megmondták, hogy mi lesz a döntés, előre megírták az ítéletemet: kiadták a Fidesz-képviselőknek, hogy nemmel kell szavazni. Játék volt, ami történt. Megjegyzem, ehhez képest elég sokáig tartott, egy órát szántak rám.A polgármester, Farkas Éva Erzsébet az innovációt kérte számon Rója programján. – Gyakorlott pályázó vagyok. Az első pályázatom 8 oldalas volt, ez a mostani 60 – válaszol az igazgató. – Az innovációnak mindig van gazdasági vonzata, nekünk meg két évig rendes költségvetésünk sem volt. Most jobb a helyzet. Pillanatnyilag 300 millió forint értéket képviselnek azok a pályázatok, amelyeket megírtunk-írunk. Mindig fejlesztettünk. Sok fiatal kollégám van, akinek az óráira élvezet beülni, van 5 mestertanárunk, aki minősíteni jár, két szaktanácsadónk. Mondvacsinált kifogás volt, amit a polgármester asszony felhozott.Rója István a tüntetés tervével kapcsolatban egy mondást idézett: „a gonosz sikeréhez elég annyi, hogy a jó tétlenül marad". Ha az emberek úgy érzik, véleményt kell nyilvánítani jobbító szándékkal, tegyék meg, ahogyan a miskolci pedagógusok és a mellettük állók is kimondták, mit gondolnak. Ha nem ő lesz az igazgató, akkor is szívesen marad. – Mestertanár vagyok, 18 órát kell tanítanom, ez megoldható úgy, hogy senkinek se csorbuljon az érdeke. Az az érzésem, a kollégáim szívesen látnak maguk között.