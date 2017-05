Saját készítésű levessel repetáztak: udvaron talált gombák miatt vitték kórházba a makói ovisokat

A gombamérgezés gyanújáról egy szerkesztőségünkhöz eljuttatott e-mailből értesültünk. Szerzője azt írta, „a Szikszai-óvodából három gyereket vittek be a kórházba, mert az udvaron talált gombát megették." Az óvoda a Szikszai György nevét viselő újvárosi református általános iskola tagintézménye, fenntartója a makó-újvárosi református egyházközség; 5 csoportjába közel 140 gyerek jár, 11 óvodapedagógus, 5 dajka és egy gondozó dolgozik itt.



Próbáltuk megkeresni az érintett szülőket, de nem jártunk sikerrel. Az óvoda vezetőjét, Bertusné Takács Tündét külföldön, telefonon értük el. Azt mondta, az oviban hétfőn gombaleves volt az ebéd. A gyerekek emiatt kaphatták az ötletet ahhoz, hogy délután gombalevest „főzzenek", méghozzá a sziklakertben talált apró gombákból. Bár az udvart rendszeresen ellenőrzik, tisztítják, valószínűleg az elmúlt napok esőzései miatt nőtt ki néhány. Megtudtuk: bár nem bizonyosodott be, hogy a 4 gyerek, aki ezt állította, valóban evett a gombából, tüneteik sem voltak, a biztonság kedvéért az óvodából azonnal kórházba vitték őket. Ott kimosták a gyomrukat. A gombákat később gombaszakértő is megvizsgálta, és megállapította, hogy az egészségre ártalmatlanok.



Az óvodavezető azt mondta, annak ellenére, hogy városi környezetben csekély a valószínűsége mérgező gombafajok felbukkanásának, a történtek után még nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy a sziklakert és az udvar gombamentes maradjon.