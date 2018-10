Saját lábra állt a makói Hagymatikum

Hat évvel ezelőtt nyílt meg, és első esztendejét úgy kezdte a makói Hagymatikum, hogy működéséhez 180 milliós önkormányzati támogatásra is szüksége volt. Az összeg ugyan évről évre csökkent, és idén már csak 50 milliós önkormányzati kerettel indult az év, de mindeddig sokan azt találgatták: vajon eljut-e egyszer oda a fürdő, hogy már nem lesz szüksége a városházi mankóra?A kérdést most sikerült megválaszolni, méghozzá pozitívan: idén már nincs szüksége erre a pénzre a Hagymatikumnak. Mindezt úgy sikerült elérni, hogy közben odafigyeltek a karbantartásra, és béremelés is volt – egyébként 110-en dolgoznak itt. Gergely Gábor igazgató persze óvatosságból hozzáteszi: meg kell várni a december végét, de az évből már csak két és fél hónap van hátra, és a sikerhez nem kell több vendég, mint amennyi az előző esztendő hasonló időszakában volt.Minek köszönhető ez? Gergely Gábor azt mondja, emeltek egy kicsit az árakon, de még fontosabb, hogy a vártnál is sokkal jobban sikerült a szezon. Egész évre 450 ezer vendéget vártak, e helyett decemberre várhatóan a félmilliós számot is túllépik – csak augusztusban 50 ezren választották a Hagymatikumot.Ezt azzal sikerült elérni, hogy nagyon nagy figyelmet fordítanak a marketingre, és kiállításokon is rendszeresen részt vesznek. Ugyancsak komoly pluszbevételt hozott a megújult étterem és az idén megnyílt bár.Megtudtuk, a megmaradt 50 milliós működési támogatást a városvezetéssel egyeztetve várhatóan a tanuszodai részleg felújítására fogják költeni. Úgy tervezik, biztonsági tartalékként jövőre is kérnek támogatást a képviselő-testülettől, de ha rendkívüli esemény nem jön közbe, nem kell felhasználni. Erre már csak azért is megvan minden remény, mert a bővítés látogatókat is érintő munkálatai csak a nyári szezont követően indulnak.