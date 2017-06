Sítalppal a Maros-parton - galéria

- Eleinte estünk-keltünk, de aztán belejöttünk és nagyon jól szórakoztunk. Az a lényeg, hogy aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére! - mondta a Maros-parti strand árnyas fái közt a makói Fülöp Kálmánné, aki szombaton először próbálta ki a tandemsílécet - még az unokája, Galambos László is vele tartott. Erre a furcsa nevű civilszervezet, a MENYUKE, azaz a Megváltozott Munkaképességűek és Nyugdíjasok Makói Egyesülete sportnapján volt módja, ahol sok mindenben kipróbálhatták magukat az érdeklődők. A lehetőségek között szerepelt többek között a pelota, kosárlabda, a lengőteke, a nordic walking, az asztalitenisz, a tandemsíelés és a gólyalábazás is. Mindehhez ezúttal ráadásként élő muzsika is dukált.Az egész délelőtt tartó rendezvényre közel százan jöttek el - nem csak Makóról: találkoztunk kövegyi, de romániai résztvevőkkel is. A cél az volt, hogy mindenki mozogjon és ismerkedjen meg számára új sportágakkal - tudtuk meg a civilszervezet elnökétől, Szekeres Mihálynétól.A tekintélyes taglétszámú egyesület most 11. alkalommal rendezett ilyen sportdélelőttöt Makón. Láttuk-hallottuk: a hangulat kitűnő volt, fiatalok és idősek egyaránt jól érezték magukat. Aki akart, délután is maradhatott élvezni a Maros-part szépségét, felfedezni a lombkorona-sétányt vagy az erdő és a strand szépségeit.