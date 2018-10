Spórolásból fejleszt a makói Galamb: új labort alakítanak ki, korszerűsítik a tangazdaságot

Horváth Zoltán igazgató nagy reményeket fűz a megújuló laboratóriumhoz. Fotó: Szabó Imre

– Két terem összenyitásával egy nagy és korszerű laboratóriumot alakítunk ki, amire összesen 10 millió forintot költünk – mondta el a Galamb-szakgimnázium igazgatója, Horváth Zoltán tegnap délelőtt, amikor a munkálatok az intézmény falai között megkezdődtek. Ezzel az iskola egy 3,5 milliárdos, nem mindennapi makói beruházásnak is részese lesz: mint beszámoltunk róla, a városban algakutató és -termelő telep működik, a labor pedig az itt folyó munkát is segíteni tudja majd. Bár nem lesz akkreditálva, a helyi gazdáknak is hasznára lesz – a legfontosabb persze az, hogy az agrárszakképzésben részt vevő diákok oktatásához is tudják majd használni.A másik fejlesztési irány a tangazdaság lesz, ahol az elkövetkező években hasonló nagyságrendű összeget fognak elkölteni. Itt a fúrt kút sós vizét szeretnék egy berendezéssel öntözésre alkalmassá tenni, illetve bővítik a napelemrendszert, és geotermikusra cserélik az épületek, illetve a fóliaházak fűtésrendszerét. Az itteni fejlesztések legfontosabb eleme azonban egy kis feldolgozóüzem létesítése lesz, amelyben a diákok megtanulhatják, miként lehet a megtermelt zöldségekből, gyümölcsökből olyan üdítőket, lekvárokat készíteni, amelyek kereskedelmi forgalomba is kerülhetnek.