Szegváriné nem fél az adósságtól: a bölcsődére vesz fel 100 milliót Kiszombor

Amikor az önkormányzatok adósságát még az előző önkormányzati ciklusban konszolidálta az állam, Kiszombor még központi jutalmat is kapott azért, mert a településen nem kellett segíteni – nem volt hitele. Ezért is lephetett meg sokakat, hogy a község most arra készül, kölcsönt vesz fel, méghozzá mindjárt 100 millióst. Az idei éves költségvetése egyébként 1,2 milliárdos.



A hitelre, mint a hétfői falugyűlésen is elhangzott, az új bölcsőde miatt van szükség. Az önkormányzat már korábban megnyert 2 pályázaton összesen 170 milliót, kiderült azonban, hogy a beruházás várhatóan 326 millióba fog kerülni. Bár 56 millióval ki tudja egészíteni az összeget a falu, előreláthatólag szükség lesz további 100 millióra. A polgármester, Szegvári Ernőné lapunknak azt mondta, a testület azért döntött – mindössze egy ellenszavazattal – a hitel felvétele mellett, mert a régi épület olyan rossz állapotú, hogy sem felújítani, sem bővíteni nem érdemes, ugyanakkor már most igény volna arra, hogy 2 helyett 3 csoporttal működjön a bölcsőde. Ha nem vesz fel hitelt a falu, elvész a 170 millió, és ki tudja, lesz-e még valaha hasonló lehetőség? – tette hozzá.



A faluban persze vannak, akik berzenkednek a hitelfelvétel miatt, emlékeztetve a devizahitel-válságra. Szegváriné azonban azt mondja, ez megfontolt döntés, hiszen a 10 éves futamidejű kölcsönnek a költségvetésben bőségesen megvan a fedezete. És az is lehet, hogy végül nem lesz szükség ennyi pénzre, az önkormányzat ugyanis megpróbál központi támogatást szerezni a beruházáshoz. A hitelfelvételhez egyébként állami jóváhagyásra is szükség lesz. Az új bölcsődét októberre szeretnék felépíteni.