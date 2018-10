Szeptemberig közel kétszázat fogtak be, de most újra sok a kóbor kutya Makón

– Régebben is láttam az állatot. Valószínűleg azért támadott meg, mert kölykei születhettek – mondta a 65 esztendős Dobi Sándor.Egy közepes termetű, barna kutya marta meg; éppen biciklizett, elkapta a jobb lába szárát, és jó három centi mélyen beleharapott. – Véres, szétszaggatott nadrággal mentem be az ügyeletre – mesélte. Mint kiderült, ínszalagszakadást is szenvedett. Kapott veszettség elleni oltást, és többször vissza kellett mennie kezelésre – mondta, miközben sérülésének nyomait mutatta. Úgy tudja, a rátámadt kutyának van gazdája, de napközben rendszeresen kicsapja az utcára.Makón folyamatosan gondot jelentenek az utcán csatangoló ebek. Elsősorban Honvéd városrészben, de másutt is. Aki figyeli a lapunk által alapított Makón élek nevű, jelenleg 9012 tagot számláló Facebook-csoportot, rendszeresen láthat fotókat szabadon csatangoló házőrzőkről – ritkábban az elveszett kutyák gazdái is itt keresik kedvencüket. És időről időre olvasni a panaszt: sokan, például a gyárnegyedbe kerékpározók félnek attól, hogy hasonló kellemetlen élményben lesz részük, mint amilyet – igaz, hetekkel ezelőtt – Dobi Sándor is kénytelen volt megtapasztalni.– Sokkal több a kóbor kutya idén, mint korábban – hangsúlyozta az önkormányzat az üggyel kapcsolatban lapunknak küldött tájékoztatóban, megjegyezve, hogy a városgazdálkodásnak egyetlen gyepmestere van. Ami a számokat illeti: a korábbi években 160–180 kutyát fogtak be egy esztendő alatt, idén csak szeptemberig 199-et. Ráadásul az állatok java része jelöletlen, annak ellenére is, hogy 2013 óta minden 4 hónaposnál idősebb kutyát mikorcsippel kellene ellátni. Így a tulajdonosok azonosítása is szinte lehetetlen feladat – közölte a városháza.