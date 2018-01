Telt ház a makói gyepmesteri telepen: akár 25 ezer forintba is kerülhet, ha elszökött a házi kedvenc

– Még soha nem került be annyi elszökött, kóborló kutya a makói gyepmesteri telepre, mint az idei szilveszter után – mondja a telep vezetője, Erdei Ferenc. A Rákosi út menti telepen hangos csaholás fogad bennünket: a legtöbb kutya igyekszik magára felhívni a figyelmet, de látni olyat is, amelyik riadtan húzódik meg. – Ő most nemrég került ide, még bátortalan – jegyzi meg a gyepmester. A kennelekben hivatalosan 25 helyet alakítottak ki, most azonban 32 állat van itt – ketten-hárman is osztoznak a helyen. Az ebek pontosan fele, 16 került be a petárdás-tűzijátékos időszak után. Vannak egészen fiatalok és idősebbek is, nagyjából mindegyik keverék.– A leghamarabb azok a kutyák kerülnek haza, amelyekben van azonosító csip – mondja Erdei. Az ilyen kutyákat a legtöbbször be sem viszi a telepre, egy telefonhívás után egyenesen házhoz szállítja. Persze csak akkor, ha igazoltan rendelkezik veszettség elleni oltással. – A csippel rendelkező kutyák többnyire be is vannak oltva – teszi hozzá. Ha egy kutya mégis bekerül a telepre, a kiszállás és a befogás összesen 10 ezres költségeinek megtérítése után veheti át gazdája. Ha hiányzik a veszettség elleni oltás, akkor az állatnak előbb 14 napot karanténban kell töltenie. Ez naponta 880 forintba kerül, majd a végén az injekció 3500-ba.A makói gyepmester, miközben beszélgetünk, sorra mutatja be a telep lakóit. Megjegyzi, sok az olyan kutya, amelyikért biztosan nem fog jelentkezni a gazdája. Ugyanakkor Makón évek óta nem altattak el egyetlen négylábút sem: a gyepmester – ha kell, az állatvédő szervezetek közreműködésével – mindig talál otthont a senkinek sem kellő kóbor kutyáknak.