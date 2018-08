Temető a sportcsarnok alatt: Maroslelén nomádok sírjait tárják fel a régészek

Hasonló lesz, mint a csanádpalotai



– A sportcsarnok építésére vonatkozó közbeszerzési eljárást csak azt követően tudják kiírni, hogy a régészek végeztek a feltárással – tájékoztatta lapunkat a beruházást szervező Nemzeti Sportközpontok köznevelésfejlesztési főosztályának vezetője, Sóskuti Ágnes. Az azonban már biztos, hogy 18×30 méteres pályával rendelkező, teremfocizásra, röplabdázásra és kosárlabdázásra is alkalmas épületet terveztek meg. Hasonló lesz, mint amilyet Csanádpalotán építettek 2 évvel ezelőtt.

– Ezen a területen becslésünk szerint 10 sír lehet a Krisztus utáni 2–4. századból – mondta a maroslelei ásatást vezető régész, Sztankovánszki Tibor. Az általános iskola melletti telken, ahová a falu új sportcsarnokát fogják építeni, a munkálatok során egy szarmata temető maradványai kerültek elő. Az, hogy ezen a területen lehetnek hasonló leletek, várható volt, hiszen már Móra Ferenc idejében is folytak itt kutatások.A területen most egy munkagép, illetve két régész dolgozik, nagyjából a munka felénél járhatnak. A nyughelyekből eddig kettőt sikerült feltárni, a többi még őrzi titkait. A szegedi Móra Ferenc Múzeum fiatal szakembere elmondta, a szarmaták egy iráni eredetű lovas, nomád életmódot folytató, barbár népcsoport voltak. Bár az eddig feltárt sírokon látszik, hogy azokat korábban kifosztották, az emberi maradványokon kívül így is találtak női ékszerdarabokat, illetve agyagedényeket – ezeket az elhunytak lábánál volt szokás elhelyezni.A feltárás a faluban valóságos szenzáció: még a környező településekről is jönnek diákcsoportok megnézni, hogyan dolgoznak a régészek. A leleteket dokumentálják, aztán összecsomagolják, restaurátorok foglalkoznak velük, majd raktárba kerülnek. Az önkormányzat szeretné, ha később ezekből néhányat a falu helytörténeti gyűjteményében is bemutathatnának, és erre, úgy tűnik, lesz is lehetőség. A feltárás augusztus elején indult, befejezése pedig attól függ, mi mindent rejt a föld – a valószínű időpont szeptember eleje.