Térköves járda épült Makón az összetört lapok helyére

– Előttünk még csak-csak, de pár szomszéddal arrébb borzalmasan nézett ki a járda

– mondta Bán Istvánné, akivel a Platán utcában találkoztunk. – Hogy a fagy tette-e tönkre, vagy esetleg a fa gyökere emelte meg, nem lehet tudni. Több ingatlan előtt pedig össze volt törve a beton. Babakocsit például nem is tudom, hogy toltak ott az anyukák – mondta az asszony.

A város másik felében, a Báró Jósika utcában is tetszik a lakóknak a térköves járda.



– Szép is, jó is – említette meg Kaári Sándor. – A régi betonlapok felett eljárt az idő. Összetöredeztek. Jobb, hogy térkőből készült az új, így praktikusabb. Könnyebb lesz cserélni, ha valamelyik tégla megsérül.



– A lakosság jelezte, hol van szükség új járdára – mondta a lapunkban már többször megírt városi programról Czirbus Gábor alpolgármester. – Négy makói vállalkozó volt a kivitelező. A munkát májusban kezdték, szeptember végére fejezik be. Összességében mintegy

5 kilométeren újult meg a járda. Már kaptunk újabb jelzéseket, hogy melyik utcákban lenne még szükség a felújításra. Reméljük, lesz rá pénzünk – fogalmazott az alpolgármester.