Újra téma a makói harangláb - Véletlenül került szóba a testületi ülésen a vitatott emlékmű

A harangláb (jobbra) a korábbi terveken. A szakértők szerint túlzsúfolt lesz tőle a főtér. Látványterv

A legutóbbi makói testületi ülésen – ha csak érintőlegesen és röviden is – megint szóba került az annak idején viták célkeresztjébe került főtéri harangláb ötlete. Tavaly ősszel írtunk róla utoljára (2017 szeptember 27.: Még mindig a harangláb a téma Makón); akkor úgy tűnt, lekerült az ötlet a napirendről, a képviselők ugyanis nem jutottak konszenzusra arról, hová állítsák fel. Megírtuk: a testületi többség tavaly augusztusban döntött úgy, hogy a reformáció 500. évfordulója, illetve a makói történelmi egyházak előtt tisztelegve állítsanak haranglábat a Korona előtti zöld területre, az egyházak jelképeivel díszített bronzharanggal.Akiknek nem tetszett az ötlet, elsősorban azt kifogásolták, hogy a tér ezzel a magas építménnyel már túlzsúfolt lesz, és lényegében ezt állapította meg a szakvéleményt készítő Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nkft. is. Végül úgy határozott a testület, sem ennek helyét, sem az avatás időpontját nem jelölik ki – erről további egyeztetésekre kerül sor szakemberek bevonásával.A június végi ülésen a harangláb a városi főépítész tájékoztatója kapcsán, egy képviselői kérdésre reagálva került szóba – Csernyus Lőrinc készített ugyanis terveket annak idején a haranglábról, méghozzá ingyen. Farkas Éva Erzsébet polgármester szavaiból az tűnt ki, az eredeti elképzelés időközben módosult, a harangot ugyanis immár trianoni emlékműnek is szánják, átadását pedig a jubileum évére, 2020-ra tervezik. Ettől függetlenül a történelmi egyházak szimbólumai is rákerülnek a bronzharangra. Úgy tudjuk azonban, hogy a helyszínről továbbra sem született döntés – ha ez meglesz, újra fogják tervezni, hogy illeszkedjen a környezetébe.