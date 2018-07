Végleg ki akar szállni a kerekesszékből: olvasóinknak is köszönhető, hogy az apátfalvi férfi rehabilitációja jól halad

Egyedül is megy

Soha nem adják fel

- Egyre erősebb vagyok, egyre jobb - mondja az apátfalvi Herczeg László, amikor megkérdeztük, hogy van. A szavakat még mindig nehezen formálja, de már érthető, amit mond. Ami nagy szó: a most 46 éves férfit ugyanis 11 esztendeje súlyos agyvérzés érte, három hónapig kómában feküdt, mesterségesen tartották életben. Az orvosok lényegében lemondtak róla - végül fél oldalára bénán, ágyban fekvő, önellátásra képtelen betegként került haza. Felesége, Anikó azonban ebbe nem nyugodott bele, és László is élni, küzdeni akart. Az elmúlt egy évtized harcaiba alapítványunkon keresztül jó szándékú olvasóink is bekapcsolódtak, és összesen több mint 600 ezer forintot adhattunk át a családnak a rehabilitáció folytatására. Tavaly ilyenkor, amikor meglátogattuk őket, a férfi felesége segítségével állt fel a kerekesszékből, és belékarolva, vagy a falra szerelt bordásfalba kapaszkodva tudott megállni. Kíváncsiak voltunk, most hogy van, hol tart az úton, ezért meglátogattuk.- Köszönöm! - mondta László az olvasóinktól kapott segítségre célozva, ami nélkül most nem tudna hetente kétszer a Szent Vincent rehabilitációs központban gyógyulni. Anikó hozzáteszi: az önkormányzatnak is hálásak, ugyanis a falu kocsijával hozzák-viszik Lászlót a megyeszékhelyre, majd vissza. Az, hogy a szakemberek jó munkát végeznek, pillanatok alatt kiderül: a férfi önállóan feláll a kerekesszékből, majd segítség nélkül, csupán botra támaszkodva áll hosszú percekig. Felesége meséli: korlátnak kapaszkodva már lépdel. Tavaly azt írtuk, a jobb keze, illetve a jobb lába mozog már egy kicsit. Most önállóan a hátára fekszik, és az ágyon jobb lábát segítség nélkül megemeli, kézfogása pedig, amikor gratulálunk neki ahhoz, amit eddig elért, erős és határozott. Mindez persze nem csak a szegedi foglakozásoknak köszönhető: felesége irányítása és segítsége mellett otthon is minden napját gyakorlással, tornával tölti. Igyekszik fejleszteni a hosszú ideig nem használt izmokat, egyensúlyérzékét.László felesége első pillantásra törékeny, csendes nőnek tűnik, valójában azonban nehéz eldönteni, kettejük közül melyikükben nagyobb a kitartás és az akaraterő. - Nekem az az örömöm, hogy napról napra látom, hogy küzd - mondja mosolyogva, hozzátéve: a teljes gyógyuláshoz sok idő kell még, de soha nem fogják feladni. - Minden kis eredménynek együtt örülünk - így a fiatalasszony. Egyébként a pénzből, amit segítségként kaptak, még mindig van. Ezt semmi másra nem költik, csak a kezelésekre. László, amikor elköszönünk tőle, azt ígéri, legközelebb már ő nyit nekünk kaput. Hüvelykujjával egyest formázva mutatja: Anikó egy hónap múlva eldobhatja a kerekesszéket. Hogy ilyen hamar sikerül-e, majd kiderül, de az akaraterejét látva biztos, hogy előbb-utóbb így lesz.