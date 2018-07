Vékony zsinórral, finom bottal horgászott a makói vállalkozó - Álompontyot fogott a Tiszában

Tízkilós tiszai ponty. Ezt most kivételesen hazavitte a makói horgász.

– Háromnegyed óra után le kellett ülnöm a csónakban. Úgy elfáradtam, hogy reszketett a lábam – idézte fel az első nagybetűs tiszai horgászélményét Bugyi Pál. A makói autókereskedő nagyon szeret horgászni, sokáig a Marost járta. Hetente kétszer van ideje lejutni a vízre, szombaton és vasárnap hajnalban. Miután az utóbbi időben alig fogott a régi helyein, nemrég átszokott a Tiszára. Finom szereléket használ, nem szeret „kötelekkel" horgászni. Így szinte törvényszerű volt, hogy előbb-utóbb megrázó élményben lesz része.Június 24-én is 22-es zsinórral, vékony picker bottal várta a szelíd keszegeket Tápé fölött. – Nem rángatott ez, csak megindult, és azonnal lehúzott száz méter zsinórt. Az orsón összesen százharminc méter volt... Bement a Tisza közepére, és ott maradt. Meg sem lehetett mozdítani jó ideig, csak néha rúgott egyet-egyet. Akkor még azt sem tudtam, mit fogtam. Féltem, hogy busa. Aztán közelebb került, föl is jött, láttam, hogy egy álomponty, festeni sem lehetne szebbet. Még idegesebb lettem, mert biztos voltam benne, hogy ezt én nem bírom kivenni.Bugyi Pál másfél órán át viaskodott a hallal. Egy horgásztárs segített neki, megszákolta, és beemelte a zsákmányt a csónakba.Ezt a halat most haza is vitte. Ez azért szokatlan eset, mert a zsákmányát többnyire vissza szokta engedni – így tett tavaly is, amikor az Isonzó folyón legyezőmódszerrel háromkilós szivárványos pisztránghoz volt szerencséje.Azt, hogy pontosan hol fogta a 10 kiló 32 dekás pontyot, nem árulta el. Ismerősei mégis azzal piszkálják, hogy ha legközelebb ugyanoda szeretne menni, keljen a szokásosnál korábban, különben megelőzi más, mert az ilyen fogásnak így is, úgy is híre megy.