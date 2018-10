Véradókat toborzott Szentpéteri Csilla Makón, aki maga is ad vért - fotók

Fogynak a jegyek a koncertre



A nagy érdeklődést látva nem egy, hanem két jótékonysági koncertet ad november 25-én Szentpéteri Csilla a Hagymaházban. Az esti előadásra a jegyek már lényegében elfogytak, de a délutániak fele is gazdára talált már – tudtuk meg tőle. Megírtuk: a műsorban Szentpéteri Csilla és zenekara olyan sztárvendégek társaságában lép fel, mint Keresztes Ildikó és László Boldizsár. Kallai Árpád főigazgató azt mondta, a koncert bevételéből az életfunkciók folyamatos megfigyelésére alkalmas berendezéseket fognak vásárolni a sürgősségi részleg számára.

– Egyáltalán nem fájt! – mondta a makói József Attila Gimnáziumban tanuló, apátfalvi Langó Dorina, miután túl volt élete első véradásán. Hozzátette, már várta, mikor tölti be a tizennyolcat, mert mindenképp segíteni akart, és biztos abban, hogy máskor is eljön a karját nyújtani. Ő volt az egyike azoknak a bátor fiataloknak, akik a makói születésű zongoraművész, Szentpéteri Csilla invitálására eljöttek csütörtök délelőtt a makói véradóállomásra.A művésznő felhívására egyébként nagyon sokan eljöttek a Hagymatikum elé – onnan mentek együtt gyalog vagy biciklivel a véradóhoz – , de végül csak kevesen tudtak közülük vért adni. Volt, aki még nem töltötte be az ehhez szükséges kort, és olyan is, aki végül visszarettent, de olyan is, akiről kiderült: antibiotikumokkal kezelték a közelmúltban. Dorina mellé mindenesetre a művésznő is beült véradás közben: fogta a kezét, biztatta.– Többször adtam már vért. Nagyon fontosnak tartom ezt az ügyet, hiszen az emberi vért a gyógyászatban még mindig nem lehet nélkülözni, és sajnos egyre kevesebben vállalkoznak arra, hogy egyetlen tűszúrással megmentsék három ember életét – mondta Szentpéteri Csilla, miközben megszúrták az ujjbegyét ellenőrző vérvételre. – Azt is eldöntöttem, hogy ha Makón járok, és a legutóbbi véradásom óta már eltelt a szükséges idő, akkor itt fogok elmenni vért adni, és másokat is hozok magammal.