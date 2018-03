Tudtad? Téli álom közben születhetnek bocsok

Nézz Mackótestvért!

Hajtogass mókust!

Origamizz medvét!

Akadnak állatok, akik még télen is csak éjszakára lassulnak le, és olyanok is, akik tulajdonképpen hibernálják magukat a hideg évszakra. Ilyenkor a szerveik gyakorlatilag csak minimális szinten működnek, minél mélyebb álomba merülnek, annál kevesebb levegőt vesznek. Arról pedig, hogy nem halnak meg, a téli álomba merülés előtt testükben felhalmozott nagy mennyiségű zsír tehet – alvás közben ebből nyer a szervezetük energiát.A medvék egyébként nem alszanak olyan mélyen, mint hisszük. Ellentétben az igazi hétalvókkal, az ő testhőmérsékletük csak 7-8 fokkal lesz kevesebb, anyagcseréjük pedig csak 25 százalékkal lesz lassabb – ez viszont egyben azt is jelenti, hogy nem érdemes húzgálni a téli álmot alvó medve farkát, mert sajnos könnyen felébred. Még szülni is képesek ebben az állapotban. A vemhes medve ugyanúgy „elalszik", a kicsik megszületnek, és az anya téli álma közben zajlik a szoptatás is.Az európai barna medve az időjárás függvényében valamikor október és december között hajtja a fejét álomra, és amikor megérkezett a tavasz, március és május között ébred fel. A népi hiedelem szerint ha február 2-án kinéz a barlangjából, és nem alszik vissza, akkor örülhetünk, mert hamarosan megérkezik a tavasz.Nem érdemes viszont időjóslás szempontjából az állatkerti példányokat figyelni, mert ott a folyamatos takarmányellátás miatt egyáltalán nem alszanak téli álmot a medvék. De a kutatók megfigyelései szerint ez más térségekre is igaz. A világot sújtó klímaváltozás következtében a természetes élőhelyek egyre nagyobb része melegszik fel. Az északspanyol hegyekben már évek óta nem szenderülnek álomra a nőstény medvék, mert még télen is találnak megfelelő mennyiségű bogyós termést.Tudósok 25 éven át ezer fekete medve életét övetté nyomon, viselkedésüket és egészségi állapotukat figyelté , így észrevettek egy meglepő gyógyulási épességet: a vadászat során, balesetben vagy egymással való harcban szerzett sebek a tél beállta előtt gyakran elfertőződtek vagy begyulladtak, de néhány hónappal ésőbb, a hibernáció elmúltával a legtöbb sebet tö életesen gyógyult állapotban találtá .- A mókusok is fel-felébrednek, ha megkordul a gyomruk. Ilyenkor az odújukban felhalmozott észletből falatoznak, majd szépen újra mély álomba merülnek.- Az ürgék, a hörcsögök és a sünök is pihennek télen. Hibernálódnak, a nyáron felhalmozott zsírrétegüket használja fel a szervezetük.- A rovarok, a kétéltűek és a hüllők is rákényszerülnek a téli pihenésre. Megfelelő hőmérsékletű rejtekhelyet keresnek, és megmerevednek. A rovarok üres gyomorral térnek nyugovóra.- A szorgalmas sünik odút ásnak maguknak a földbe, vagy levelekből észítenek fészket télire. Lusta társaik azonban elhagyott nyúlüregben húzzá meg magukat, és ha esetleg túl hideg lenne, addig remegnek, amíg a testü valamennyire fel nem melegszik.- A mezei hörcsögö igazán jól felkészülnek a télre. Ősszel 20 (!) kiló gabonát halmoznak fel járataikban a föld alatt. 5 percenként vesznek levegőt, és hetente egyszer ébrednek enni. A tavasz beköszöntét pedig párzással ünneplik.- Legtovább az összes állat özül a nagy pele alszik. Ha ő belehúzott, júniusig ugyan senki ki nem rángatja! Saját szervezete állít elő neki fagyálló folyadékot, így nem fázik.- A mormotá nagyon szigorúak, ha alvásról van szó. Egyrészt lehetetlen őket felébreszteni, másrészt kirekesztik a beteg példányokat. Lefekvés előtt a legidősebb hím végigszimatolja a többieket, és kitiltja az odúból a fertőzött családtagokat.- A mogyorós pelé áprilisig alszanak. Ha özben fáznának kicsit, akkor tornával melegítik át magukat.