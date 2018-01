Bónusztól a kuponig - Mikor tisztességtelen a kereskedelmi gyakorlat?

Sokan gyűjtik különböző üzletláncok kuponjait, hogy jelentős árkedvezménnyel vásárolhassanak edénykészletet. Illusztráció: Frank Yvette

– A kuponokat forgalmazó vállalkozás jellemzően előre meghatározza azokat a feltételeket, amelyekkel a „bónusz" felhasználható. Ezeket a vállalkozások általában az általános szerződési feltételeik között le is írják. Ilyenkor kitérnek arra, milyen esetekben válható vissza, meddig használható fel, illetve a kupon átruházására vagy a felhasználási határidő meghosszabbítására van-e lehetőség.Általánosságban elmondható, hogy lehetőséget biztosítanak a kupon átruházására, ám a visszaváltására vagy a felhasználási határidő meghosszabbítására nincsen mód. Ha az általános szerződési feltételek a kupon visszaváltását lehetővé teszik, azt írásban javasolt igényelni a kupon forgalmazójától. Ha a cég ettől elzárkózik, a fogyasztónak lehetősége van választása szerint az illetékes békéltető testülethez vagy közvetlenül bírósághoz fordulni.

– A törvény tiltja, hogy ezeket az akciókat csalogató reklámként alkalmazzák. Erről akkor van szó, ha a kereskedő az akciót úgy hirdeti meg, hogy alapos oka van feltételezni, az adott árut nem fogja tudni megfelelő ideig és mennyiségben szolgáltatni.Ez a szabály nem jelenti azt, hogy a vállalkozást „készletgarancia" terhelné, de a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat könnyen megvalósulhat, amit a hatóság vizsgálhat. Ha a jogsértés a gazdasági verseny érdemi befolyásolására is alkalmas, azt a Gazdasági Versenyhivatal – beadvány esetén – jogosult vizsgálni.– A vállalkozások késedelmes teljesítéséből eredő szerződésszegést a törvény szabályozza, így az általános szerződési feltételek hiányában is érvényesíthető az olvasó követelése. Ha a késedelem megállapítható, a fogyasztó a jogosult a cégtől a teljesítését követelni. Ha pedig az már igazolható módon nem áll érdekében, jogosult a szerződéstől elállni, és a már kifizetett ellenértéket visszakövetelni.Nem szükséges a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének igazolása, ha a fogyasztó az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött ki a vállalkozásnak, és az eredménytelenül telt el. A követelés végső soron bírósági eljárás során is kikényszeríthető a céggel szemben.