Elromolhat a hardver és a szoftver is - Kérdezze szakértőinket! - Járt már pórul okostelefonnal?

Ahogy életünk része lett az okostelefon, úgy került be mára a fogyasztóvédelem top témái közé. Az igényesebb, sokat tudó készülékek ára százezres nagyságrendű, nem csoda, ha a vásárlója, használója érzékenyebb a hibáira. És miután egy kis – nem is olyan kicsi – számítógép van a kezünkben, lehet a probléma hardveres és szoftveres is. Így itt még inkább igaz a jótanács: csak tiszta forrásból.



Elvileg a legmegbízhatóbb forrás a mobilszolgáltató, amikor a hűségidős szerződés meghosszabbításáért cserébe kedvezményes árú készüléket ajánl az ügyfélnek. Járt már úgy, hogy az ilyen okostelefon idő előtt elromlott? Hogyan oldódott meg a problémája? Írja meg történetét, kérdezze fogyasztóvédelmi szakértőinket!

Előfordul, hogy a mobilszolgáltatónál azt mondják a lefagyott készülékkel betérő ügyfélnek, hogy vigye a telefont a jótállási jegyen feltüntetett szervizhez. Van, aki ezt zokon veszi, mert teljes körű kiszolgálást remélt, másnak meg az a kényelmes, ha közvetlenül is fordulhat a jótállási jegyen feltüntetett javítóvállalkozáshoz. Tudta, hogy ha javításra dokumentáltan is befogadják a készüléket, törekedniük kell a 15 napon belüli teljesítésre? Járt már úgy, hogy póthatáridőt kellett kitűzni? Elfogadta azt?



Hiba esetén első körben javítja, javíttatja a készüléket a gyártó – szervizbe küldi azt a forgalmazó –, a csere jellemzően csak a következő lépés. Előfordult már önnel, hogy az okostelefonját sokáig „javítgatták", miközben már régen cserét szeretett volna? Sikerült érvényesítenie az érdekeit? Mindez hogyan végződött?



Vásárlásnál biztos forrásnak minősíthető egy-egy hosszabb múltú, megbízható, mobiltelefonokat forgalmazó szaküzlet is, ám egyre többen keresik és veszik meg az interneten a készüléket. Figyel arra, hogy hol található a webshopot üzemeltető vállalkozás székhelye? Tudta, hogy nagy lehet a különbség, ha az Európai Unión kívüli országból rendel?



A magyar jogrendszerben ismert szabály, miszerint a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhatunk a vásárlástól, a Kínából rendelt áruk esetén például nem alkalmazható. Vett már okostelefont interneten keresztül a Távol-Keletről? Volt belőle problémája? Hogyan oldódott meg? Pozitív példáját is bátran megírhatja nekünk!



