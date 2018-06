Ha kétféle az ár, az alacsonyabb érvényes - Netes vásárlásnál 14 napig meggondolhatjuk magunkat

Telefon: ami elromolhat, az el is romlik. Illusztráció: Török János

– Itt felmerül a fogyasztóvédelemről szóló törvény, amely szerint több eladási ár egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a legalacsonyabbat felszámítani. Tehát nem a gép az irányadó. Emellett felmerülhet a fogyasztók megtévesztésével megvalósuló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúja is. A vállalkozás felelősséggel tartozik a hirdetéseiben, üzletében szereplő árakért, ezzel befolyásolja a fogyasztói döntéseket. Ez már akkor megtörténhet, amikor a vevő a vásárlás mellett dönt, a pénztárgéphez lép. Amennyiben megtévesztő a kiírás, utána ezt a helyzetet csak fokozza a szóbeli kommunikáció, akkor érdemes felhívni az eladó – üzletvezető, tulajdonos – figyelmét e rendelkezésekre.– A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó határidő három munkanapot jelent, amibe a hétvége akkor sem számít bele, ha az üzlet nyitva van. Tehát érdemes utánaszámolni, pontosan hány munkanap telt el a vásárlás és a hiba bejelentése között. Könnyebb, egyszerűbb a vevőnek, ha időben jelzi a problémát, mert az eladónak előzetes vizsgálat nélkül kell a terméket kicserélni. Emellett a kereskedő nem választhatja az áru kijavítását, és nem hivatkozhat a cseréből adódó aránytalan többletköltségére. A határidőre azért is érdemes odafigyelni, mert a 3 munkanap eltelte után már jogosan ajánlja fel a vállalkozás első körben a javítást.– A blokk bemutatása esetén a jótállás akkor is él, ha például a jótállási jegyet nem vagy nem megfelelően töltötték ki, esetleg azt a vevő elvesztette. Célszerű összetűzni a két dokumentumot, de ez a jogait nem érinti. A szerződéskötést kell bizonyítani, ehhez elegendő a vételár megfizetését igazoló bizonylat. Mindez nem azt jelenti, hogy akár el is dobhatunk minden dokumentumot a blokkon kívül. A cél az, hogy a vevők jogai nem sérülhetnek a jótállási jegy hiánya miatt. Téves tájékoztatás, ha a jótállást, gyakori nevén garanciát a jótállási – garancia- – jegy bemutatásához kötik.– Online vásárlásnál a vevő és vállalkozás közötti fogyasztói szerződésekre vonatkozik a 14 napos elállási jog. Ez azt is hivatott pótolni, hogy a vevő online vásárláskor nem próbálhatja ki, nem nézheti meg személyesen a terméket. Csak az átvétel után tudja közelebbről szemügyre venni, tehát a bontatlan csomagolás megkövetelése nem észszerű – és jogellenes is. A hiba okának megfogalmazásán sem kell gondolkodni, mert a fogyasztókat az indokolás nélküli elállás joga illeti meg.