Járt már pórul esküvői szolgáltatással? Ne hagyja elrontani a nagy napot - kérdezze szakértőinket!

A menyasszonyi ruha is okozhat kellemetlenséget, ha nem olvassuk végig a kölcsönzés általános szerződési feltételeit, beleértve az apró betűs részeket is. Fotó: MTI

Járt már pórul esküvői szolgáltatással?

Gyakorlatilag valamennyi esküvői szolgáltatóval megbízási szerződés jön létre, amire a polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadók, kivétel általában az esküvői ruha kölcsönzése, ott bérleti szerződést kötnek a felek. Nincs ember – menyasszony, anyósjelölt, édesanya –, aki végigolvassa az általános szerződési feltételek apró betűs részeit, pedig érdemes lenne. Kiderülne, hogy nem adhatja a tisztítóba a ruhát a család, ha a kelleténél vidámabb após leöntötte vörösborral, a legtöbb helyen kikötik, hogy csak a kölcsönző viheti a patyolatba. Érdemes jó előre tájékozódni az óvadék – kaució – összegéről is, mert ilyenkor minden forint számít. Volt az elmúlt években ismeretségi körében olyan esküvő, ahol probléma volt a menyasszonyi ruhával? Írja meg a történetet!Az, hogy kinek mi a kis baj, szubjektív, de ha a fodrász elrontja a menyasszony frizuráját, a kozmetikus a sminkjét, az ott és akkor tragédia. Járt már így valaki a családban, az ismerősök közül? Hogyan tudták megoldani a problémát? Ilyen szolgáltatás igénybevétele után előfordulhat a „nem tetszik" érzés, ám azt fontos eldönteni, érte-e pénzben kifejezhető kár a fogyasztót, vagy inkább a személyisége sérült. Pozitív tapasztalatait is ossza meg velünk!A menyasszonyi csokrot a virágárus fejéhez lehet vágni, az esküvői dekorációt már nehezebb, ha túl sokat spórolt a művelődési ház termének feldíszítésén a szolgáltató. Kérdés, hogy milyen minőségtől lefelé beszélhetünk szerződésszegésről, mikortól kérhető a megbízási díj arányos leszállítása, illetve kirívó esetben a kártérítés. Tud olyan esetről barátai, rokonai körében, ahol kártérítésig fajultak a dolgok?A jó zenekart, diszkóst akár egy évvel a nagy nap előtt le kell kötni. Járt már úgy valaki az ismerősei közül, hogy írásbeli megállapodás hiányában az esküvő előtt két héttel hirtelen nagyon megemelkedett a szolgáltatás díja? Egy felkapott, foglalkoztatott esküvői fotóssal is megtörténhet hasonló – írja meg történetét, kérdezze szakértőinket!Nem végül és nem utolsósorban a lakodalomban eszünk is. Ha ezt egy étteremben tesszük, nem ugyanúgy reklamál az örömapa a hideg leves, vagy a beígért, de elmaradt kávé miatt, mint ha párosban vagy négyesben venné igénybe a vendéglátóhely szolgáltatásait. A csúnya hidegtálat le lehet fotózni, az ízetlen főételt nem. Volt az elmúlt években olyan lakodalomban, ahol pocsék volt az étel? Mit tett a károsult család?