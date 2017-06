Szoba, kilátással - Hurrá, nyaralunk! Aztán pórul járt-e már a szállással?

Sok iroda hirdet olcsó görög- vagy horvátországi utat, ahol csak buszért és a szállásért fizet a megrendelő, az elő és utószezonon kívüli túl alacsony ár azonban gyakran visszaköszön a szállás minőségében. Járt már úgy, hogy tengerpartra néző kilátás helyett a hátsó udvar gazdasági bejáratának forgalmát kellett elszenvednie? Írja meg történetét!



Nincs ember, aki végigolvassa az utazás vagy a szállásfoglalás előtt az általános szerződési feltételeket, pedig sokszor hasznos lenne. Volt már problémája valamelyik apró betűs részből? Hogyan oldódtak meg a panaszai?

Egy színvonal felett magától értetődő a szobák légkondicionálása, ám az apartmanokban gyakran külön díjat számítanak fel használatáért. Erre bőven találunk példát itthon és külföldön is. Ennél is nagyobb baj, ha ígérték a hűthetőséget, ám olyan szobát kapott, ahol ez nem volt megoldott. Kihez tudott fordulni, ha nem jutott dűlőre a szállásadóval vagy az utazást szervező irodával?



Sokan egyénileg, esetleg valamelyik nagy online oldalon foglalnak szállást, és a portálon arra is lehetőség van, hogy értékeléssel jelezzük a panaszt. A nagy versenyben érzékenyen érintheti a vendéglátót egy-egy negatív bejegyzés, emiatt jellemzően készségesek a jogos panaszok megoldásában. Írja meg nekünk, ha volt ilyen tapasztalata, esetleg utólag árengedményt kapott, vagyis a története jóra fordult.



Alapesetben a nem megfelelő teljesítésért – szállásért kötelező reggeliért – az utazás szervezője felel. Járt már úgy, hogy hiába jelezte kifogásait az idegenvezetőnek vagy az utazási iroda helyi képviselőjének? Járt már úgy, hogy elfelejtette dokumentálni a panaszait, és később ezek hiányában nem tudta érdekeit érvényesíteni?

Ha már visszaérkezett az idei előszezoni útról, és csalódott a szállásában, az utazási irodában, írja meg nekünk. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI).



