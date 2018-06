A CE Glass hosszú távon tervez dolgozóival

(x)

- Augusztusban lesz két éve, hogy a CE Glassnál dolgozom, és nem bántam meg, hogy ide jelentkeztem. Egyrészt a kedvező anyagiak, másrészt az imponáló környezet, a modern gépek és a jó közösség miatt szeretek itt dolgozni. Aki ide jelentkezik, valamelyik részlegen biztosan megtalálja a számítását- mondja Margit Miklós, aki eddig a ranglétra minden fokát megjárta: eredetileg szabászaton kezdett dolgozni, majd a CNC gép után a hőszigetelő részlegre került.A CE Glass a Szilánk hagyományainak örököseként 2012. óta működik Szatymazon. A gyár délelőtti és délutáni műszak szerint működik, a hétvégék szabadok. Jár a cafetéria és a Szeged-Szatymaz között közlekedő ingyenes buszjárat, sőt, a környező falvakból történő bejárást is támogatja a cég, mely a dolgozók folyamatos fejlődésére nagy hangsúlyt fektet. Ezzel az üvegipari gyártó cég a jövőbeli vezetőit kívánja mentorálni.- Kihívás volt részt venni az utánpótlás programban, örültem a főnökeimtől kapott lehetőségnek. Mivel hosszú távú céljaim vannak a cégnél, még sokat akarok tanulni, például a vezetői feladatokat. Szerencsére a vezetőség a dolgozók egyéni igényeit is rugalmasan kezeli, mert van mód a részlegváltásra, de azt is figyelembe veszik, ha valaki csak az egyik műszakba tud bejárni adott időszakban. Miklós szívesen vesz részt a CE Glass focitornáin, vagy a dolgozóknak szervezett családi napokon, de a műszakonkénti csapatépítés is fontos számára.Megtudtuk, az üvegipari gyártó cégnél zömében férfiak dolgoznak, de nők is megtalálják a számításukat, hiszen a feldolgozásnál és a léchajlításnál is szükség van rájuk.