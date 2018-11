Ettől majd olajozottan mennek a dolgai!

Kívül-belül gyógyítanak

A doTERRA illóolajok használhatók egy- vagy többféle növényből előállított esszenciaként belélegezve vagy párologtatással, külsőleg a bőrre alkalmazva, sőt még belsőleg is. Belélegezve 2 másodperc alatt hatnak az agyra, bőrön keresztül 1-2 perc alatt a véráramba kerülnek és 10-20 percen belül az összes sejtünkre hatnak. Fontos tudni, hogy az olajokat sohasem szabad szemben és a hallócsatornában használni.

E „keverék" módszer segített már abortuszon átesett nőn, mentálisan beteg kisgyereken, akkut derékfájásban szenvedőn, legyengült szervezetű emberen is. Ez az aromaterápia új generációja. Az Amerikából indult módszer a fél világot meghódította már, mégsem kell semmi hókuszpókuszra gondolni – magyarázza Jójárt Ákos masszőr, wellnesztanácsadó, aki már Szegeden is alkalmazza az AromaTouch technikát.A titok nyitja a felhasznált esszenciális olajokban és az alkalmazott mozdulatokban rejlik. Az AromaTouch technika speciális olajok segítségével a test meridiánjait és energiaközpontjait stimulálja, ezzel egyensúlyba hozza a szervezet működését, megújítja, felfrissíti a testet. A 40-50 perces kezelés alatt csupán a háton, talpon történik a kezelés, illetve a fej hátsó részén és a füleken dolgozik a terapeuta.A doTERRA mind a nyolc különböző, speciálisan kiválasztott és megfelelő sorrendben alkalmazott tiszta illóolaja speciális terápiás hatással és összetétellel rendelkezik, ám tényleges erejük az egyedi módszer alkalmazásával megsokszorozódik. A nyolcféle illóolaj összesen 23 növényből áll össze, és egyik sem tartalmaz töltőanyagokat, mesterséges összetevőket, szennyező anyagokat. Jelenleg ezek a tanúsított, tiszta és terápiás minőségű olajok a világon a legbiztonságosabb és legkedvezőbb hatásúak. Na és az intenzív illatok! Szinte függőséget okoznak!E módszernek köszönhetően erősíthető az immunrendszer, segít gyorsabban talpra állni az influenzából, megfázásból, náthából. A kezelés remekül ellazít, javítja a hangulatot és növeli az energiát. Így tökéletes megoldás stressz, trauma vagy energiahiány kezelésére.A gyulladásos folyamatokat csökkenti, újra egyensúlyba hozza a vegetatív idegrendszer működését, vagyis jó hatással van az emésztésre, légzésre, az agyi funkciókra, a szívműködésre, vérnyomásra, vércukorszintre, hőszabályozásra, éhségre, szomjúságra, sőt még a szexuális vágyra és az alvásra is. Bátran alkalmazható gyerekeknél is!Akkor is bevethető, ha akut fájdalmak – fej- vagy izomfájdalmak – megszüntetésére van szükség, de hasznos lehet a műtétek utáni gyorsabb gyógyulásnál, akár protézisek esetén is.