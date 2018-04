Jótékonysági eseménnyel ünnepel az ötéves Art Hotel Szeged

https://artszeged.accenthotels.com/hu/esemenyek/5-szuletesnap Május 5-én egész napos programmal vár minden érdeklődőt az Art Hotel Szeged, gyermekprogramokkal és egy Bolyki borvacsorával. A vacsorából befolyt összegből a szegedi GEMMA Központot támogatja a szálloda, hogy létrehozzák Szeged első olyan játszóterét, amelyet a fogyatékossággal élő gyermekek is örömmel használhatnak.

Szeged belvárosának legelegánsabb szállodája, a négycsillagos Art Hotel Szeged öt éve nyitotta meg kapuit a Dóm tér közvetlen szomszédságában. A születésnap alkalmából egész napos családi programokkal és jótékonysági borvacsorával várnak minden érdeklődőt május 5-én (részletek a keretes írásban). A szálloda életteli, valódi közösségi központként működik, amely – eredeti hitvallásának megfelelően – nem csupán a városba érkezőknek nyújt kiemelkedő szolgáltatásokat, hanem az elmúlt fél évtizedben a szegediek találkozóhelyévé is vált. Emellett a helyi közösségekért is tenni kíván, ezért vendégei támogatásával egy olyan játszótér megvalósítását tervezi, amelyet a fogyatékossággal élő gyermekek is örömmel használhatnak majd.Az Art Hotel Szeged létrehozói már a kezdetektől olyan szállodában gondolkodtak, amely modern építészeti megoldásaival szervesen illeszkedik a műemléki környezetbe, és amelynek komplex szolgáltatásai a város egészének jelentenek értéket. A szálloda népszerűségét jelzi, hogy az elmúlt öt évben már több mint 56 ezer vendég töltött el itt hosszabb vagy rövidebb időt, több mint 60 országból. A hotel mint rendezvényhelyszín számos sikeres eseménynek adott már otthont, az épület harmadik emeletén pedig egy wellnessközpontot is kialakítottak, ennek különlegessége egy, a Dóm térre néző, panorámás jacuzzi.A szálloda az elmúlt években számos hazai és nemzetközi elismerést szerzett. Egyetlen magyar épületként jutott be a 300 induló közül a közép-kelet-európai ingatlanminőség díj legjobb tíz projektje közé. Emellett megkapta a „zöld szálloda" minősítést, illetve a tíz legjobb kelet-magyarországi szálloda közé sorolták a nemzetközi Gault&Millau kiadványban.A hotel Sanzon étterme az elmúlt években számos sikeres rendezvénynek biztosított helyszínt: többször sor került már zenés gasztroestre, a teljesség igénye nélkül Kulka Jánossal, Szulák Andreával, Jordán Tamással, Koltai Róberttel, valamint a vendégeket is bevonó gasztroszínházi eseményekre, illetve a szálloda adott otthont a Tolnay Klári születésének 100. évfordulója alkalmából megrendezett kamarakiállításnak. Májusban pedig egy jótékonysági borvacsorával a segítő szándéké lesz a főszerep.