Lélekmelengető levesből sikeres vállalkozás

Valljuk be, a mindennapi étkezéseinkre nem mindig tudunk figyelni: ha éhesek vagyunk, gyakran csak bedobunk egy pizzaszeletet vagy valami péksütit. Ráadásul egyre inkább elhanyagoljuk a levest az étrendünkből, mert gyakran nincs idő még egy plusz fogás elkészítésére. A kérdés tehát adott: mit együnk, ami egészséges, meleg, változatos – és ha kell, akkor gyorsan hozzájutunk? Például egy jó levest! Ezt a piaci rést ismerte fel a SoupPort Levesbár Szegeden elsőként.

Az étterem tulajdonosa Hollandiában szeretett bele az északi levesbárokba, ráadásul érdekli a gasztronómia, és felismerte azt, hogy a magyarok szeretik a leveseket, és egy igényes, egészséges, gazdag leveskínálat hiányzik a mindennapi gyorsétkezésből. Ezért gondolta úgy, hogy megnyitja a SoupPortot a Szentháromság utcában. Jól érezte, hogy van igény a levesekre: másfél év után mind a konyhai kapacitást, mind a vendégteret bővíteniük kellett, hogy mindenkit kiszolgálhassanak. Ma 36 férőhellyel várják a vendégeket.

A siker titka nem is annyira titok: a minőségi, lehetőleg helyben termelt friss alapanyagokból mindennap frissen készülő ételek. A 64-féle receptből (a magyar klasszikusoktól a zöldségkrémleveseken át a nemzetközi konyha híres leveseiből) változatos kombinációkban kerül ki a napi 6–8 ajánlat. Búzalisztmentes, tejmentes és vegetáriánus leves is van a választékban, így nemcsak gyors, hanem egészséges megoldást is találhatunk a mindennapi étkezésekhez – mindezt elérhető áron. De nemcsak levesekből választhatnak a vendégek, hanem grillszendvicsekből, salátákból, egytálételekből is, és persze nem maradhat el a desszert sem. A közönség kedvencéhez, a sajttortához a málnaöntetet és a karamellt is az étteremben készítik. Semmilyen félkész terméket nem használnak, így garantált a minőség, és nem terhelik a környezetet a szállítással és a csomagolással járó szeméttel. Ezért is árulnak csak házi szörpöt üdítőként. A cég szemléletében fontos a tudatosság. Nem használnak környezetre ártalmas tisztítószereket, szelektíven gyűjtik a szemetet. Az alapanyag beszerzésénél figyelemmel vannak arra, hogy a csomagolás kevésbé terhelje a környezetet. A SoupPort törekszik arra, hogy etikus vállalkozás legyen, ezért is kerüli a „hangos" akciókat, az impulzusvásárlás ösztönzését és az ajándékokkal való kecsegtetést.

www.soupportleves.hu Szeged, Szentháromság u. 15.Tel.: +36-30/410-5936

Helyben fogyasztva, elvitelre és házhoz szállítva is lehet rendelni. De nemcsak levest, hanem kultúrát is: a napokban elindult a Soupporting Art program. „Művészet helyben fogyasztva és elvitelre" – szól a kezdeményezés mottója, amelyben a SoupPort Levesbár fiatal, helyben alkotó képzőművészeket támogat kiállítási és értékesítési lehetőséggel, ahogy tette korábban az SZTE Tehetségpont ösztöndíj, sportrendezvények, tudatos étkezéssel és fogyasztással kapcsolatos előadások támogatásával. A közönség garantált – naponta több száz ember fordul meg az étteremben.Úgy tűnik az étterem jó leveseinek titkos receptjeiben a társadalmi felelősségvállalás és a fiatalos lendület, a minőség, na és a tenni akarás is szerepel hozzávalóként.