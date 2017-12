Mostantól a Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola is részese az energiatakarékosabb megújulásnak

Az EGT Alap energiahatékonysági programjának keretében támogatást nyert iskola fő- és udvari épületének korszerűsítése magába foglalta a legújabb hőszigetelő anyagok beépítését, a fűtés korszerűsítését és a nyílászárók cseréjét, valamint két megújuló energiaforrás használatát is.

Hasznosítva a közeli termálfürdő által kínált kedvező lehetőséget, az iskola fűtése a geotermális távhőrendszerre csatlakozott, így az épület hőellátása immár megújuló energiára épül. Ez jelentősen hozzájárul a CO-kibocsátás mérsékléséhez, és természetesen az intézmény fűtési költségeinek csökkentéséhez is.

A már megvalósult világítás-korszerűsítés mellett az intézmény igen jelentős villamosenergia-fogyasztásának további csökkentésére a főépület tetejére 50 kW-os napelemes rendszert telepítettek. A felújítás keretében továbbá intelligens épületfelügyeleti rendszert építettek ki a teljes energetikai rendszer működésének koordinálása, felügyelete és oktathatósága érdekében.A projekt különlegessége, hogy az energetikai korszerűsítés mellett a külső megújulás is hangsúlyt kapott. Az EGT Alap támogatását kiegészítve a Miniszterelnökség, a Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Makói Önkormányzat és az iskola rendkívüli összefogásának köszönhetően eredeti pompájában állították helyre a helyi védelem alatt álló épület külső ornamentikáját is, amely így már nemcsak energiahatékony megoldásaival jár élen, hanem külsejével is gyönyörködtet.