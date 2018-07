Pet Shop Boys Super Tour újratöltve

(X)

A jubileumi SZIN fesztiválra extravagáns színpadi látvánnyal készül minden idők legsikeresebb brit szintipop duója, a Pet Shop Boys. Neil Tennant és Chris Lowe már olyan fesztiválokon lépett fel headlinerként, mint a Glastonbury, a Roskilde, a Sonar, a Benicassim és az EXIT, augusztus 24-én pedig a Borsodi Nagyszínpadot veszi birtokba. A brit TOP 30-as listára 42 alkalommal került fel a daluk, ebből 22 a TOP 10-ig és 4 pedig egészen a listavezető pozícióig menetelt. A toplisták élére olyan dalokat termeltek mint az “It’s a sin" “Always on My Mind" vagy a “West End Girls". És még mindig tudjuk fokozni a sikereket: összesen 13 albumot adtak ki és az eladott lemezeik számával a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerültek.2016-ban új lemezzel (Super) jelentkeztek, amivel a tavalyi évet végigturnézták. A SZIN megkeresésére újratöltötték a The Super Tour turnéjukat, hogy a jubileumi 50 éves fesztiválon a szegedi közönség hallja Magyarországon először élőben - a régi slágerek mellett - az új dalokat is.A kedvezményes napijegyek már elérhetek a Pet Shop Boys koncertjére 6950 Ft-ért aoldalon. Érdemes elővételben megvásárolni, ha nem akar lemaradni a fellépésről! Július 14-ig még a bérlet is csak 18.950 Ft, csemegézzen a már 4 színpad teljes programjából és zárja a Tisza-parton a nyarat!