Sanszom a Sanzon

Elérhetőségek:

6720 Szeged, Somogyi u. 16.

+36-62/592-888

recepcio@arthotelszeged.hu



Nyitvatartás:

Hétfő - Vasárnap

7:00 – 22:00 +36-62/592-888Hétfő - Vasárnap7:00 – 22:00



(x)

Pártolom a finom ételeket, szívesen kipróbálok új gasztronómiai csodákat. Feltéve, ha le tudok parkolni. Egyrészt nem az erősségem, másrészt utálok időre enni. Az ebéd a nap egyik legjobb része, eszem ágában sincs kapkodni, miközben lesem a kocsimhoz közelítő ellenőröket. Mivel tűsarkúban, csiniben nem pattanok a drótszamaramra, marad a kocsi, ami egyébként is kell a munkámhoz. A gyorskaja kizárt, parkolóhely kell, lehetőleg ingyen. De van ilyen a belvárosban?Van. Méghozzá a Dómhoz közel, szinte az árnyékában. Ezt az éttermet nekem találták ki: a centrumban van, forgalmas, mégis eldugott, csendes helyen. A 11.30 és 15 óra között érkező déli menüzős vendégek parkolójegyüket ajándékba kapják, ugyanis részükre ingyenes parkolási lehetőséget biztosítanak egy saját mélygarázsban! Nagyszerű gesztus. Nincs nőisofőr-bénázás, kapkodás, büntetés, csak nyugis ebéd. Imádom ezért. Is.No meg hogy nem én vagyok itt egyedül kopogós cipőben. Az öltönyös-kosztümös vendégek a munka világából ugrottak be, de mások is vannak. Kiváló helyszíne üzleti vagy kis létszámú, változatos menüajánlatú ebédeknek, ugyanakkor családi, baráti étkezésekhez a szezonálisan megújuló, à la carte étlapjuknak köszönhetően ideális. Innen garantált gasztronómiai élményekkel távozhatnak a haspártiak, akár reggelizni, ebédelni vagy vacsorázni térnek be a letisztult stílusú étterembe – én pedig szeretem a hasamat. Már a neve is tetszik: Sanzon. Harmonikusan ötvözi a kultúra és a fülbemászó francia dallamok világát, miközben a város ölelésében nyújt kulináris élvezetet.Na, nézzük, mit eszünk ma? Mivel hetente frissül a menüsor, friss alapanyagokból készült ételremekekkel, minőségi italválasztékkal, mindig vár valami meglepetés. Négyféle leves és fő fogás, háromféle desszert várja a déli menüzőket, az à la carte étlapról választók pedig hat-nyolc leves, illetve előétel, 12-14 féle főétel, négy-hatféle desszert közül szemezgethetnek. Amúgy az aktuális heti menü- és à la carte-kínálat mindig megtalálható a honlapjukon. Mondjuk, én egyrészt bízom az itteni szakácsok ízlésében, másrészt meg nem vagyok annyira tudatos, hogy a gyerek menzáján kívül a magaméval is törődjek. Szerencsére előzetes ebédrendelésre nincs szükség, bárki betérhet ide egy jó reggeli, ebéd vagy vacsora reményében. Magyarán ezt az éttermet tényleg nekem találták ki – no meg a pénztárcámnak, mert nálunk ez is szempont.Hohó, már itt gőzölög a levesem! De jó, hogy nem valami balek szolgálja fel az ételt. Látszik, hogy összeszokott, profi csapat dolgozik itt. A múltkor fél füllel hallottam, hogy egyre több esküvőnek a Sanzon ad otthont, már több foglalásuk van a jövő évre. Nem csodálom, hogy esküvők, konferenciák, családi, baráti rendezvények, céges év végi összejövetelek, vacsorák lebonyolításában is rutinosak. A szálloda miatt az „ott alvós" buli simán belefér.No, gyerünk, vár a munka! Holnap újra itt!