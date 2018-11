Szegeden is lehet belőled Bruce Lee!

Si-Jo Leung Ting a hongkongi baptista kollégium elvégzése után az angol és a kínai irodalom tudósává képezte magát, 1979-ben pedig filozófiai doktorátust szerzett az Egyesült Államokban. Az általa alapított International Wing Tsun Association a világ legnagyobb, hatvanhárom ország harcművészeit egyesítő kung-fu szervezete. Dr. Leung Ting tizenéves kora óta megszállottja e csodaszép harcművészetnek.



A kiskunhalasi származású, 9. nagymesteri fokozattal rendelkező Dai Sifu Máday Norbert 15 évesen ismerkedett meg a Wing Tsunnal, majd megnyitotta első iskoláját a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban. 18 évesen szerezte meg az első mester fokozatát, 1990-ben megnyitotta első budapesti iskoláját Csepelen. Sijo Leung Ting először személyes tanítványává, majd 2003-ban fiává fogadta. Kelet-Európában több Wing Tsun iskolát nyitott. A Wing Tsun területén maradandót alkot, Wing Tsun és magyar történelem témájú könyvei, kiállításai, rendezvényei és szemináriumai Magyarországon és külföldön egyaránt népszerűek. A néhai Bruce Lee házában működő múzeumban fotója helyet kapott, melyen az egyedüli nem kínai mesterként látható.

A harcművész-színész Bruce Lee sikere is a Wing Tsun kung-funak köszönhető, mely magas szintű önvédelmi értéke miatt szerepel az FBI és a Bundeswehr kiképzési anyagában. Hazánkban több rendőr-, illetve katonai iskolában oktatják, sőt minden nagyobb városban van klubja.Bár Szegeden több harcművészeti képzés létezik, csupán három klubban lehet megismerkedni az eredeti, tradicionális Wing Tsun iskolával: a Zrínyi iskolában, a Megálló közösségi házban és a Textilgyár irodaépületében – sőt most már az egyetemen is akkreditált kurzusként.A Wing Tsun jelentése Gyönyörű Tavasz. Így hívták azt a kínai lányt, akiről a stílus a nevét kapta. A kung-fu ezen ága az egyetlen olyan ősi kínai harcművészet, melyet egy apáca hozott létre több száz évvel ezelőtt. Nem igényel különösebb fizikai erőt, akrobatikus hajlékonyságot, az életkor sem befolyásolja, bárki bármikor elkezdheti, tanulása csak elhatározás kérdése. Hatékonysága abban rejlik, hogy az apácanő a technikák kidolgozásakor figyelembe vette a matematika és a fizika törvényeit, az emberi anatómiát, és a puszta fizikai erő helyett az értelemre, a gondolkodásra, gyorsaságra, könnyedségre helyezte a hangsúlyt.A Wing Tsun oktatása kínai hagyomány szerint csak családon belül történhetett, apáról fiúra szállt a tudás, egészen a hetvenes évekig, amikor Yip Man nagymester elkezdte nyilvánosan is tanítani. Az ő tanítványa volt Bruce Lee, aki világhírűvé tette ezt a stílust. Az öreg mester legutolsó és legképzettebb tanítványát, dr. Leung Tinget nevezte ki örökösének, aki Hong Kong első számú akciósztárjának, Jackie Channek egyik edzője, az eredeti Wing Tsun Kung Fu irányzat legnevesebb nagymestere. A napokban hazánkba látogatott Si-Jo Leung Ting kétnapos szeminárium keretében osztotta meg tudását a hazai és Lengyelországból, Litvániából, Lettországból, Romániából, horvátoktól és Ukrajnából érkezett tanítványokkal. A látványos harci bemutatókban gazdag rendezvényre a Magyar Wing Tsun Egyesület vezetője, Si-Fu Máday Norbert 9. nagymesteri fokozat hívta meg az International Wing Tsun Association elnökét.A Wing Tsun a XXI. század emberének kifejezetten jó, mert az önvédelem mellett a kikapcsolódást is segíti. Javítja az ülőmunka okozta helytelen testtartást, növeli a munkateljesítményt, segít a lelki egyensúly elérésében, gyakorlói nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak lesznek a munkahelyen és a családi életben.Az itt használt állások és rúgások kitűnően fejlesztik az egyensúlyérzéket és erősítik, lazítják a lábakat. A változatos és szimmetrikus kéz- és lábtechnikák javítják a koordinációs készséget, a különféle edzésmódok egyaránt fejlesztik a központi és a környéki idegrendszert, finomítják azok működését, ezáltal javítják a reflexeket.A Wing Tsun gyakorlása különösen a gyermekek személyiségfejlődésére van jó hatással, határozottabbak, mégis fegyelmezettebbek lesznek, koncentrációjuk és teljesítőképességük otthon és az iskolában is javul. A kung-fu tanításai mellett a csoportba való beilleszkedést is segíti. Radikálisan fejleszti a reflexet, a kitartó gyakorlás végére eléri a lehető legnagyobb gyorsaságot.Tréningek: kedd, csütörtök: 17.30–19.00Ahol 2018. november 16-án, csütörtökön tagfelvétellel egybekötött bemutatót tartanak!Tréningek: hétfő, szerda 18.00–20.00Tréningek: hétfő, szerda 18.00–19.30További információk: