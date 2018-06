Tökéletes szettek egy kerti partihoz

(x)

De persze itt is fontos, mit viselünk. Aminden ruhadarabot beszerezhetsz, legyen szó medencés buliról, kerti sütögetésről, vagy esküvőről!Az első és a legfontosabb szempont mindenképp legyen a kényelem, mikor kiválasztod a szettedet, hiszen nem egy állófogadásra mész, hanem a szabadba, ahol jó eséllyel mindenki oda ül, ahol épp helyet talál. Könnyen kerülhetsz te a fűbe, így a praktikum itt tényleg nagyon sokat számít. Kapj magadra egy farmer rövidnadrágot, egy menő pólót és egy flip-flop papucsot. Ez utóbbi azért is jó választás, mert bármikor lerúghatod, ha szeretnél egy kicsit a hűvös füvön sétálni.üzletünkben a farmersorttól a vászonsortokig széles kínálatból válogathatsz.Ha a társaságban te vagy az, aki mindig a nőiességét hangsúlyozza, akkor érdemes egy lenge, nyári ruhát választanod. Lehet ez sárga, piros, vagy akár tengerkék is. Idén divatosak az óriási virágminták is, így nyugodtan előkaphatod a szekrényedből a merészebb darabokat. Aa maxiruháktól a minin át az A-vonalú ruhákig számos forma és szín között egész biztos megtalálod az idei slágerdarabot.Ha nem egy szimpla kerti sütögetésre vagy meghívva, hanem igazi medencés bulira, akkor elkerülhetetlen a fürdőruha. De hát nem is bánjuk, nem igaz? Végre megmutathatjuk a bikini szezonra felturbózott alakunkat! A bikinihez válassz egy lenge anyagú, akár áttetsző oversize felsőt és egy rövidnadrágot! Abármilyen alakkal is rendelkezel, biztos megtalálod az ideális fürdőruhát, legyen az bikini, vagy épp egyrészes.A nyári szezonnal elkerülhetetlen, hogy egy-két esküvőre mi is hivatalosak legyünk. Egyre többen a szabadban tartják nem csak a lagzit, hanem a ceremóniát is, így sokaknak gondot jelent, mit vegyenek fel, hiszen egész nap bírnia kell a strapát a kiválasztott szettnek. Ezekre az alkalmakra is a könnyű anyagú ruhák a legjobbak. Válassz tört fehéret –de semmiképp ne hófehéret, mint a menyasszony-, sárgát vagy pirosat! Kiegészítőnek pedig a finom virágos darabok, a nőies kalapok és a sok-sok napvédő krém is jöhet! Arengeteg nőies darab közül válogathatsz, így biztosan megtalálod az esküvőre is a legszebb alkalmi ruhát!