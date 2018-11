0:2-ről fordított a Szegedi TE

Jegyzőkönyv

Férfi tekecsapat szuperliga, 1. csoport. 8. forduló:

Kazincbarcika–Szegedi TE 2:6 (3406:3579, új csapat- pályacsúcs).

A párok: Orosz I.–Danóczy R. 1:0 (2:2, 578:559), Ander T.–Kiss N. 1:0 (3:1, 595:567), Ivanyik R.–Brancsek J. 0:1 (2:2, 563:568), Szabó Z.–Loncsárevity A. 0:1 (0:4, 536:635), Búzás L.–J. Csalics 0:1 (0:4, 581:647), Ragályi T.–Szél T. 0:1 (0,5:3,5, 553:603).



Ilyen, amikor megijed egy csapat: a férfi tekecsapat szuperliga 1. csoportjának 8. fordulójában a Szegedi TE 0:2-ről fordítva nyert Kazincbarcikán, úgy, hogy megdöntötte a csapatpályacsúcsot.



Ahogy látható, nem kezdődött jól a borsodi meccs, hiszen az első párban Danóczy Richárd és Kiss Norbert is kikapott. A folytatásban Brancsek János és Loncsárevity Adrián is hozta a pontot, utóbbi játékos talán a legjobb meccsét produkálta a Szegedi TE-ben. A végén pedig jött az egykori világklasszis, Jovan Csalics, aki korábbi önmagát idézve lett a nap és a mezőny legjobbja (645 fa), míg mellette Szél Tibor sem hagyott kétséget, ki szerzi meg a csapatpontot.



A vendégek így – annak ellenére, hogy a pálya és a golyó is csúszott, így elég sok maradt a teljesítményekben – 3579 fát elérve megdöntötték a pályacsúcsot, és 6:2-re fordítva nyertek.