10 találattal verte a Hungerit-Szentes az UVSE II. csapatát Budapesten

UVSE II.–Hungerit-Szentesi VK 5–15 (1–4, 0–1, 2–4, 2–6)

Női vízilabda OB I, 10. forduló. Budapest, Hajós Alfréd Sportuszoda, 25 néző. Vezette: Petik, Kenéz.

UVSE II.: Pápai (6 védés) – Telek, Vida, Baksa V., FARAGÓ 3, LANTOS 1, Koppány. Csere: Drajkó (kapus, 2 védés), Forgács, Gálicz, Valentin, Pál, Hajdú 1, Kurucz. Vezetőedző: Áts Bertalan.

Hungerit-Szentesi VK: LEKRINSZKI (8 védés) 1 – Szabó K., Hevesi, GUANNAN 1, KUDELLA 3, DIAS 3, Mirshina 1. Csere: Füsti (kapus, 1 védés), Sebők, Brávik 1, Dömsödi, Rybanska 4, Makai. Vezetőedző: Vidumanszky László.

Gól – emberelőnyből: 10/1, ill. 7/3.

Ötméteresből: 4/3, ill. 2/1.

Kiállítva cserével: Mirshina. Kipontozódott: Szabó K.



A mérkőzés esélyeseként utazhatott Budapestre a Hungerit- Szentes OB I-es női vízilabdacsapata az utolsó őszi bajnoki fordulóban. Nem a szerdai volt azonban az utolsó mér- kőzése Vidumanszky László tanítványainak, mivel a bajnok és kupagyőztes UVSE-t holnap 19 órakor fogadják halasztott találkozón.



Esélyeshez mérten kezdte az összecsapást a Hungerit. Tíz másodperc után máris büntetőhöz jutottak a vendégek a labdaelhozást követően, azonban Hevesi Anita hiába harcolta ki, elhibázta azt. A következő újpesti támadásnál Kudella Panna szerzett labdát, majd Guannan váltotta gólra megúszás után. Ezt még három szentesi találat követte az első negyedben, Dias, Rybanska és Kudella góljaira egy hazai válasz érkezett.



A második játékrész viszont kritikusra sikeredett szentesi szempontból, mivel a Kurca-partiak mindössze egy gólt tudtak szerezni hat perc elteltével. Komoly fejtörést okozott a hazaiak védekezése a Csongrád megyeiek számára, de mentségükre szóljon, ők is kiválóan védekeztek. Az ötperces nagyszünetben aztán rendet tett a fejekben, tökéletesítette a taktikát a vendégek trénere, Vidumanszky László. Ez meglátszott a gólok számán. A harmadik negyed utolsó másodperceiben érdekes jelenet játszódott le, mivel a szentesiek hálóőre, Lekrinszki Gina Petra lőtt kapura, a hazai portás pedig figyelmetlen volt, és bepattant mellette a labda. Bár mindkét negyedben kettőt-kettőt kapott a Szentes, de négyet, illetve hatot szerzett is, így magabiztos, tízgólos győzelmet aratott az UVSE II. otthonában.



Vidumanszky László: – Győz- ni jöttünk Budapestre, ami sikerült is. Döcögősen kezdtük a mérkőzést, mert kihagytunk néhány helyzetet, valamint nem tudtunk mit kezdeni az újpestiek zónavédekezésével. A második félidőben kijött a két csapat közötti különbség, örülök a nagy különbségű sikerünknek.