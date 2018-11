26 percnyi bravúr: sokáig remekelt a Szentes a címvédő Fradi elleni bajnokin

Remekelt a védelem. Meixnerék az első három negyedben 5 gólon tartották a Fradit. Fotó: Vidovics Ferenc

Férfi vízilabda OB I, A csoport, 4. forduló. Szentes, 250 néző. Vezette: Rubos, Tóth.MEIXNER – Nagy 1, Manojlovics, Werner 1, Hegedűs, Pellei F. 1, Somogyi 2. Csere: Kriszoszpatisz, Kiss 1, Vörös, Kuzmenko 1, Tóth. Vezetőedző: Pellei Csaba.Vogel – Sedlmayer 1, KÁLLAY 2, NÉMET 1, Jaksics 2, Younger 1, MITROVICS 1. Csere: Nyíri, Mezei 1, Gál, Szabó II. B., Gór-Nagy 1. Vezetőedző: Varga Zsolt.8/1, ill. 13/4.2/1, ill. –.Kiss, Nagy, Hegedűs, ill. Gór-Nagy.Nemrég egy kupaderbin a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat tapasztalta meg, milyen az, amikor a Ferencváros klasszisai döntetlen állásnál két-három sebességgel feljebb kapcsolnak, és állva hagyják ellenfelüket. Az OB I szerda esti fordulójában most a Metalcom Szentes járt hasonlóan, de itt már sokkal élesebb meccsről volt szó. A Kurca-partiak ugyanis még a negyedik negyed elején is ikszre álltak a klasszisokkal tűzdelt címvédő ellen.A szentesiek csak 1–0-nál vezettek, de ahogy telt-múlt az idő, mindig egyenlíteni tudtak. Meixner védéseinek és egységes védekezésüknek köszönhetően három negyed alatt öt gólon tartották a zöld-fehéreket, amely a későbbi végeredménytől függetlenül kimagasló teljesítmény.Az utolsó negyedet várva a szurkolók joggal dörzsölhették a tenyerüket, hiszen tavaly láttak már olyan meccset is Szentesen, amelyen az Egernek nagyot kellett harcolnia a sikerért. Most viszont nem lehetett az utolsó percekig izgulni, a Fradi ugyanis meglépett az elfáradó vendéglátóktól, és egy 0–4-es rohammal eldöntötte a bajnoki pontok sorsát.– Szerettük volna a Fradi dolgát megnehezíteni, ki akartuk szolgálni a közönséget, bátor és kemény játékot vártam a fiúktól – ez mind összejött. Tisztes eredményt értünk el, most a szebbik arcát mutatta a csapat, amelynek gratulálok! 5–5-ig bírtuk szuflával, a kiállítások miatt is elfogytunk a végére, de ettől függetlenül a Ferencváros megérdemelten nyert.Pécs–Honvéd 8–7, Szombathely–Eger 7–16, BVSC–KSI 13–11. B csoport: Tatabánya–Szolnok 4–11, Vasas–Miskolc 6–12, Kaposvár–Debrecen 8–11.