50 éve sikerült a bravúr: akkor a labdarúgó MNK-ban az SZVSE Kiss Péter góljával legyőzte a Fradit

– Csodacsapata volt akkor a Fradinak Vargával, Alberttel, Géczivel, Novákkal, Juhásszal, Páncsiccsal, Branikovitscsal – mindegyikük válogatott volt – mesélte az SZVSE korábbi játékosa, Salánki István. – Emlékszem, Kiss Péter hatalmas góljával szereztünk vezetést, majd az FTC hiába tett meg mindent, nem tudott egyenlíteni.– Varga Zoli még azon a göröngyösön is úgy indítgatta Karábát, hogy öröm volt nézni. Más kérdés, hogy négy-öt beadása is kapu mögé ment, ezt pedig Varga és Albert sem hagyta szó nélkül – csatlakozott Szamosvölgyi Zoltán.– Az a göröngyös azért nekünk kedvezett... És ne feledjük, Albert egyszer úgy cselezett ki minket, hogy hárman négyfelé szaladtunk, majd a kapufára gurította a labdát. Ha az bemegy, más a helyzet – mondta a harminc éve Ulmban élő Karsai Ferenc, aki most csak azért jött haza, hogy az ötven éve történt csodát tegnap megünnepelje, illetve ma az utódokat megnézze.Sztorizik, nevet, viccelődik a három egykori hős, akiken kívül már csak négyen (Viczián Pál, Csigér László, Majzik Sándor, Simai Zoltán) élnek abból az SZVSE-keretből, amely a Fradi után a Vasast (1–1) is búcsúztatta, majd az MNK-elődöntőben az MTK-tól 2–1-re kikapott.– Mindent elmond a Fradiról az, hogy a meccsen a viselkedésükben nem volt semmi kivetnivaló, és utána együtt, közösen vacsoráztunk meg. Csak annyi volt a kérésük, hogy ne pörkölt legyen a menü – mondta Szamosvölgyi.– Ha nincs a Fradi elleni meccs és ez a sorozat, nem valószínű, hogy leigazol az MTK, és nem lenne közel 40 NB I-es meccsem. Ezért üzenném a maiaknak, hogy az SZVSE történetének első tévés mérkőzésén itt a lehetőség azoknak, akik a futball iránt még éreznek valamilyen elhivatottságot. Most megmutathatják magukat – jegyezte meg Salánki.– Mi pedig míg meg nem halunk, emlékezünk – tette még hozzá Karsai.