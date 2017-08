600 néző előtt győzelemmel kezdték NB III-as szereplésüket a szegediek - Ráfért ez a siker a SZEOL-ra

SZEOL SC–Pécs 2–1 (1–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 1. forduló. Szeged, SZVSE-pálya, 600 néző. Vezette: Csonka Bence – jól (Flinta, Viczián).

SZEOL SC: Prokop 5 – Rácz 5, Grünvald 5, Gajág 6 – Lévai 6, Ondrejó 6, Forró 5, Kéri 6, Beretka 6 (Benkő –, 92.) – Makszimovics 6 (Papp Á. –, 81.), Mihály 6 (Rabatin, 88.). Edző: Siha Zsolt.

Pécs: Gőcze – Károly (Wittrédi, 60.), Frank, Fellai (Rácz – a szünetben), Turi, Füredi, Kónya D., Puskás, Szabó (Kónya K., 22.), Koller, Mojzer. Edző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Makszimovics (41.), Beretka (83.), ill. Koller (60.).

Sárga lap: Gajág (16.), Prokop (75.), Forró (75.), Ondrejó (93.), ill. Szabó (7.), Mojzer (50.), Kónya (75.).

A SZEOL SC természetesen lezárta az NB II-es szereplést, de azért a rosszul sikerült másodosztályú idényt egy szép hazai siker tudja leginkább elfeledtetni az NB III nyitófordulójában. Ez a gondolat vezérelte a szegedi együttes játékosait, akik a Pécs ellen 600 néző előtt bizonyíthattak a SZVSE-pályán.Labdaszerzés utáni gyors akciókkal ez sikerült is, először a 41. percben volt eredményes a SZEOL SC, ekkor Makszimovics iramodott meg egy jó kiugratás után, majd a kapusra egyedül vezette a labdát, nem is hibázta el a ziccert.A 60. percben egyenlített a Pécs, Koller egy szöglet után talált be. A 83. percben dőlt el a meccs, Mihály a jobb szélen két védőt is kicselezett, majd középre passzolt, ahol Beretka érkezett, és gurította a játékszert a kapuba.Siha Zsolt: – A játék képe alapján a Pécsnek kellett volna nyernie, de a szerencsénkért megdolgoztunk, méghozzá remek kontratámadásokkal. Egyszer a gólvonal elől is mentettünk. Az előző szezon után nagyon sokat jelent a fiúknak, hogy egy remek hangulatú hazai mérkőzésen, hatszáz néző előtt nyerni tudtak a nyitófordulóban.További eredmények: Rákosmente–Szentlőrinc 2–0, Tiszakécske–Szekszárd 2–2, Kozármisleny–Iváncsa 2–0, Dabas–Honvéd II. 1–1.