9 szám a Csongrád megyei kajak-kenusoké a hétvégi Eb-n

Hét Csongrád megyei Belgrádban



Hétfőn a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöksége elfogadta azt az előterjesztést, amely a magyar válogatott összetételéről szólt. A Csongrád megyei versenyzők és számaik a következők (nem jelölve az NKM Szeged sportolóit), férfiak, 1000 m, K1: Kopasz Bálint (Algyő). 500 m, K1: Kopasz B., K4: Kuli István, C4: Bodonyi András. 200 m, K1: Birkás Balázs; K2: Birkás B. Nők, 500 m, K4: Kárász Anna. Parakenu, nők, KL2: Varga Katalin, VL3: Varga K. Férfiak, KL1: Suba Róbert; VL2: Suba R.

Kijött a hullámvölgyből. Kárász Anna bekerült a női négyesbe. Fotó: Karnok Csaba

Megvan az a magyar gyorsasági kajakos, kenus csapat, amely az év első eseményén, a szerbiai Belgrádban rendezendő Európa-bajnokságon indul. És ahogy várni lehetett, találhatunk benne bőven Csongrád megyei versenyzőt.Az NKM Szegedet összesen hatan képviselik: a két parakenus, Varga Katalin és Suba Róbert , a kajakos Kárász Anna Kuli István és Birkás Balázs , valamint a kenus Bodonyi András – utóbbi a kerethirdetéskor vált csapattaggá. A hat sportoló összesen kilenc számban érdekelt.– Nagyon örülök, ez az a létszám, amely többnyire cél, elvárás, lehetőség a klub számára. Birkás és Kuli hozta az elvártat. Kárász Anna K1 500 méteren elért harmadik helyének különösen örülök, mert az olimpia miatti csalódás, a tavalyi hullámvölgy és a műtét után a világkupa első helyével és a válogató eredményével bizonyított. Vécsi Viktor és Boldizsár Gáspár tanítványa, Bodonyi Andris kapcsán úgy gondolkodtunk, hogy övé lesz a C1 1000 méter egyes, de nagy csatában kikapott. Bő egyhajónyi hátrányból jött fel, és ugyan nem nyert, de ez a jó meccs lehet az alapja a második válogató megnyerésének. A parakenusaink szintén elbírták az esélyesség terhét, Varga és Suba is remekül versenyzett – értékelt Sík Márton , az NKM Szeged szakmai vezetője.Az Algyő SK kajakosa, Kopasz Bálint két győzelmet aratott az első válogatón: az egyesben elért sikere sima volt, az 500 méteres elsősége viszont küzdelmes.– Én is elégedetten láttam, hogy az utolsó néhány méteren előzi meg az ellenfeleket, és ér be elsőként. Azt tudtuk, hogy a 200 méterre szakosodott kajakosoknak hosszú lehet az 500 méter, ezért bíztam abban, hogy Bálint bírja jobban a táv végét. Az ezerméteres számot nem kellett végig maximálisan nyomni, de ez jól is jött, mert vigyázni kell a formaidőzítéssel. Az Európa-bajnokság mezőnye majdnem olyan erős, mint a világbajnokságé, sőt talán el is éri a vb szintjét. Izgalmas verseny lesz a belgrádi mindkét számban – mondta Demeter Irén , Kopasz edző-édesanyja.