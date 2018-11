A Bajnokok Ligájában következik a hét rangadója: Szegedre jön a világválogatott

Bánhidi Bence a MOL-PICK Szeged egyik meghatározó játékosa. Fotó: Karnok Csaba

Amikor nyáron Bécsben elkészítették a férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája sorsolását, akkor minden kézilabdabarát arra volt kíváncsi, hogy a francia Paris SG ellen mikor játszik hazai pályán a MOL-PICK Szeged.Elérkezett az idő, a magyar bajnok szombaton 17.30-kor 2018-ban utolsó hazai BL-összecsapását vívja a gall csapattal.Vérbeli rangadó, hiszen az egész mezőny egyetlen veretlen csapata, a B csoport listavezetője, a PSG érkezik a második helyen álló magyar együtteshez. Az EHF is ezt a meccset választotta a hét rangadójának, így kiemelt médiafigyelmet kap a találkozó.A Szeged eddig egyetlen vereséget szenvedett a 2018–2019-es szezonban, éppen a francia bajnok törte meg azt a remek sorozatot, amelyet a Pastor-alakulat előtte (13 meccs, 13 győzelem) bemutatott. Párizsban két találattal, 33–31-re nyert a PSG.Ez lesz a szezon 20. meccse a PICK számára, remek a mérlege, hiszen 18-szor nyert, 1-szer játszott döntetlent, és csak az az egy veresége van, amelyet említettünk.A Paris SG a világ egyik legjobb és legtehetősebb csapata. Amióta a katari Nasser Al-Khelaifi megvette a futballcsapatot, azóta ível felfelé a kézilabdaklub is, bárkit meg tudnak szerezni maguknak.Thierry Omeyer, Luc Abalo, Mikkel Hansen, Sander Sagosen, Uwe Gensheimer vagy éppen a sérüléssel bajlódó Nikola Karabatic neve a nemzetközi életben is nagy jelentősséggel bír.Érdekesség, hogy a PSG-t csak 1970-ben alapították, így elég fiatal klubnak számít, a BL-ben sem olyan régóta szerepelnek, ez a nyolcadik szezonjuk.A MOL-PICK Szeged keretéből mindenki egészséges, a Dabas elleni meccsen (36–29) Mirko Alilovic, Jorge Maqueda, Jonas Källman és Mario Sostaric nem is játszott, mind a négyen pihenhettek, így frissebbek lesznek.Nagy meccs lesz szombaton a csordultig telt sportcsarnokban, ahol a szurkolókra talán még nagyobb szüksége lesz a csapatnak, mint eddig, mert csakis a félelmetes hangulatot teremtő táborral van esélye kiharcolni a győzelmet.