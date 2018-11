A félidőben: PSG-MOL-PICK Szeged 15-14

Fotó: eredmenyek.com

– Jól kell védekeznünk, és szinte hibátlan kapusteljesítményre is szükség lesz. Tavaly nagyon jó meccset játszottunk itt, láttuk, hogy lehet esélyünk, de azt is tudjuk, mennyire veszélyes az ellenfél. Biztos vagyok benne, hogy ha nyerni szeretnénk, még jobban kell játszanunk, mint a Veszprém ellen Veszprémben – mondta a találkozóról Marko Krivokapics másodedző.

– A PSG a világ egyik legjobb csapata, minden posztra jut egy klasszis, ennek ellenére biztosan meglesznek a lehetőségeink, hogy megszorítsuk őket, csak ki kell ezeket használni. Főleg akkor, ha úgy játszunk, mint a legutóbbi hetekben. Karabatic hiányában is olyan lövőkre kell figyelnünk, mint Rémili, Sagosen vagy Mikkel Hansen, minden tőlük indul és náluk fejeződik be, de például a gyors gólokban, indításokban is jók. Felkészültünk, megpróbálunk meglepetés szerezni, de ehhez száz százalék kell – mondta a kapus Mirko Alilovic.

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, B csoport, 6. forduló. Párizs, Stade Pierre de Coubertin, 3500 néző. Vezeti: Geipel, Helbig (németek).: Corrales - Abalo 1, Remili 1, Moros, L. Karabatic, Sagosen 3, Gensheimer 3/1. Csere: Hansen 3, H. Toft 2, de Riezt, Stepancic 1,Raúl González.: Sego - Sostaric 3, Maqueda 2, Bánhidi 1, Canellas 1, Zsitnyikov, Källman 1. Csere: Blazevic, Bombac 1, Bodó 4, Sigurmannsson 1/1, Kaspárek, Gaber,Juan Carlos Pastor.2, ill. 4 perc.1/1, ill. 1/1Remekül kezdte a meccset a magyar bajnok, sőt, ha kicsit koncentráltabb, akkor még jobban is megléphetett volna. A PSG a 15. perctől vette át a játék irányítását, de a hajrában a Szeged Bodó góljainak köszönhetően felzárkózott, így nyílt a meccs.Stepancic, 15-13. Bánhidi, 15-14. Hansen, blokk. Ez a félidő!Remili 2 perc! Gaber harcol ki hetest. Sigurmannsson, 14-13.Mekkora kínai, 14-12, SOSTARIC! Abalo ellépi.Hansen ver meg mindenkit, 14-11.Sego ismét! BODÓ! 13-11.Időt kér a PSG. Sego véd. Bombac tör be, 13-10.H. Toft beállóból, 13-9. Elveszik, ellépi a Szeged.Canellas 2 perc, hazai hetes. Gensheimer, 12-8. Bodó, szakad a háló, 12-9.Kaspárek kapufa, Sostaric, Corrales véd. Sagosen, 11-7. Megállt a szegedi lendület. Bodó, a pipába, 11-8. Ebben minden mérge benne volt.Időt kér a Szeged. Remek akció, Sostaric telibe a kapufát. Hansen találja meg a rést, 10-7.Kaspárek belemegy, Remili, 9-7.Labdát szerzett a PICK.Bombac lő, véd a kapus.Maqueda, 7-7. H. Toft, 8-7.Bombac ziccer, Corrales véd. Källman 2 perc, Gensheimer a szélről, 7-6. Először vezet a PSG.Corrales véd. Canellas labdát szerzett.Maqueda, Corrales feje fölött, 5-6. Hansen tört be, 6-6.Labdát szerzett a Szeged, eladják. Gensheimer, 5-5.Bodó tört be, 4-5.Nagy játék, Källman a befejező, 3-4. Abalo a szélről, 4-4.Most Hansen találja fejen Segót. Marad a Szegednél a labda. Blazevic 2 perc.Eddig a norvég Sagosen tartja a lelket a PSG-ben, 3-3. Sego véd, fejbe lőtték, nem adják meg a hazaiak gólját.Sagosen, 2-3. Zsitnyikov eladja a labdát.Corrales véd.Bánhidi fölé, Sego véd hatalmasat.Gesnheimer a kapufát találja el.Támad a Párizs, de jól zár a szegedi védelem.Sostaric szedi össze a labdát, 1-3.Labdát szerzett a Szeged, Sostaric, 0-2. Sagosen szépít, 1-2.A Szeged kezd. Canellas gólja nyitja a meccset, 0-1.a szegediek: 5 Maqueda, 8 Källman, 9 Bodó, 10 Sigurmannsson, 14 Canellas, 15 Henigman, 16 Sego, 19 Balogh, 21 Blazevic, 22 Gaber, 24 Sostaric, 27 Bánhidi, 32 Alilovic, 37 Kaspárek, 44 Bombac, 89 Zsitnyikov.a párizsi keret: 3 Gensheimer, 7 Stepancic, 9 Keita, 10 Sagosen, 11 Kounkoud, 12 Corrales, 15 H. Toft Hansen, 16 Omeyer, 18 Rémili, 19 Abalo, 21 Dourte, 22 L. Karabatic, 23 Viran Morros, 24 M. Hansen, 60 Ekdahl Du Rietz, 99 Nahi.így néz ki a tabella a kezdés előtt a B csoportban. A BL két hibátlan csapata találkozik. A PSG csak jobb gólkülönbségével vezeti a táblázatot.– Biztos, hogy jó mérkőzés lesz, hiszen mindkét csapat kiváló formában van, annyi különbséggel, hogy a PSG felé ez valamivel jobban elvárás, mint nálunk. Nagyon nehéz Párizsban nyerni, de ha van valamikor erre esély, az a mostani lehet. Szeretnénk ki-ki meccset játszani, egy döntetlen körüli eredménnyel, amiben az is benne van, hogy megnyerjük. Úgy érzem, hogy a végjátékban dől el a meccs – ha ez összejön, az számunkra az eredménytől függetlenül nagy dolog lesz. Álljon bármi a tabellán, Párizsban még mindig a Párizs az esélyes, ezért nekünk felszabadultan kell játszanunk, és a lényeg az, hogy azt a szintet, amit eddig hoztunk a szezonban, próbáljuk tartani. Hogy ez elég lesz-e a győzelemhez holnap, azt nem tudom – fogalmazott Balogh Zsolt válogatott átlövő a találkozóról.a csapat korábbi kapusa, a világbajnok José Manuel Sierra látogatta meg a társakat még a szállodában a meccs előtt. A 40 éves Sierra, aki 2014 és 2018 között erősítette a Szegedet, előtte pedig 2012 és 2014 között a PSG kapusa volt, jelenleg a Saran Loiret Handball játékosa, amely hét meccsen aratott hat sikerrel és egy döntetlennel vezeti a francia másodosztályt.az európai szövetség rendszeresen közzéteszi erősorrendjét, amelyben a PSG a harmadik, a Szeged a nyolcadik volt az idény rajtja előtt. Öt fordulót követően a PSG a második, a Szeged a harmadik. Egész Európát figyelembe véve.újított a MOL-PICK Szeged, az alábbi kis videóban tették közzé a mai meccsre benevezett keretet. Profi.2017 áprilisában, a negyeddöntő visszavágóján 30-30-ra végeztek itt a felek. Balogh Zsolt akkor nyolc gólt lőtt, Bodó Richárd négyet - kettőjüktől a 12 találat ma is pazar lenne. A meccs statisztikája itt érhető el. már a csarnokban van a csapat, mindenki hangolódik a meccsre, ami 17 órakor kezdődik. Érdekesség, hogy bár a PSG talán a leggazdagabb francia kézilabdaklub, a Stade Pierre de Coubertin nem egy fényűző létesítmény, hiszen még 1937-ben nyitott meg, a legutóbbi nagy felújításra pedig 1990-ben került sor. Azért ettől még nem néz ki rosszul, nézzék csak:– Kemény csatát várok, és ezt a taktikára értem, mert a francia együttesnek kiváló edzője van, évekig dolgoztam én is Raúl Gonzálezzel. Biztos vagyok benne, hogy Juan Carlos Pastorhoz hasonlóan ő is alaposan felkészíti majd a csapatát, de mi is mindent tudunk majd a PSG-ről – nyilatkozta Joan Canellas, a magyar bajnok szegediek spanyol irányítója.Érdekesség, hogy az olimpiai bronzérmes (1996, Atlanta) Raúl González játékosként egyetlen klubban szerepelt 1987 és 2005 között: a Valladolidban. 1995-től tíz éven át, a visszavonulásáig Pastor volt az edzője. Utána Talant Dujshebaev mellett lett másodedző a Ciudad Realnál és az Atlético Madridnál, majd 2014 és 2018 között a Vardart irányította. Azt a Vardart, amellyel 2017-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját: a játékosai között volt a jelenlegi szegedi Jorge Maqueda és Joan Cañellas. Szóval olyan nagyon tényleg nem kell bemutatni egymásnak a feleket.Kis kitérő: szegény Raúl González hiába szenzációs abban, amit csinál, ha rákeres valaki a nevére az interneten, alig találja őt meg. Volt ugyanis egy Raúl González nevű labdarúgója a Real Madridnak, aki minden idők egyik legkedveltebb spanyol sportolójának számít, szóval erről a névről inkább a futballista jut az emberek eszébe. Csak a rend kedvéért: a kézilabdázó Raúl González Gutiérrez, a labdarúgó pedig Raúl González Blanco.Ismét népes szurkolósereg buzdítja majd a csapatot, 75 szegedi váltott belépőt a meccsre. A legtöbben már tegnapelőtt és tegnap megérkeztek, hogy megnézzék a francia főváros nevezetességeit.jó reggelt mindenkinek. Írhatnánk, hogy verőfényes vasárnap reggelre ébredt Párizs, de az az igazság, hogy 8-kor még szinte korom sötét volt, ráadásul hideg is van. Olyan igazi, novemberi időjárás, miközben Szegeden pólós idő volt, amikor elindultunk...A mai program természetesen már teljesen a meccs körül forog: 9.30-kor reggelizik a csapat, 10.30-kor sétál egy rövidet a környéken, 11 órától videóznak, délben jön az ebéd, majd egy kis csendespihenő. 14.30-kor a kávézás következik, 15 órakor pedig indulunk a csarnokba. Itt van a szomszédban, szóval csak át kell sétálni. A Sport 1 közvetítése már 16 órakor indul, a meccs pedig 17 órakor kezdődik. Hajrá, Szeged!megérkezett a MOL-PICK Szeged Párizsba, már túl is van a vacsorán a csapat. Ilyenkor már csak Djordje Ignjatovics és Molnár Tamás van munkában, fizioterapeutaként és masszőrként ők veszik kezelésbe a játékosokat.Az úton minden rendben volt, és szerencsére a keretben is mindenki egészséges. A spanyol Pedro maradt otthon, a többiekből válogathat a Juan Carlos Pastor vezette szakmai stáb a rangadón.A csoportkörben öt forduló után már csak két csapat rendelkezik százszázalékos mutatóval: a vasárnapi, párizsi rangadó két résztvevője, a Paris Saint-Germain és a MOL-PICK Szeged. Eddig négyszer találkoztak egymással: 1997-ben az azóta megszűnt City Kupában a nyolcaddöntő első meccsét a PSG nyerte 24-19-re, a visszavágót viszont a Szeged 26-19-re. Tavaly áprilisban a BL negyeddöntőjében a PSG három góllal győzött Szegeden, így a döntetlennel zárult hazai visszavágó után továbbjutást ünnepelhetett.A párizsiaknál a lábműtét után gyógyuló Nikola Karabatic biztosan nem játszhat, de Mikkel Hansen, Sander Sagosen és Kim Ekdahl du Rietz személyében minőségi helyettesek állnak a szakmai stáb rendelkezésére.

Kedden már minden játékos megérkezett a különböző válogatottból, így teljes a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának a kerete. Szerdától gőzerővel készül a magyar bajnok a vasárnapi BL-rangadóra, a PSG elleni összecsapásra. Szerencsére mindenki egészséges, szerdán délelőtt már teljes kerettel edz Juan Carlos Pastor vezetőedző.Olvasóinknak jó hír, hogy mi is elkísérjük a csapatot, szombattól Útinapló formájában számolunk be a francia túráról, vasárnap pedig szöveges online tudósítással jelentkezünk.A csapat szombat délelőtt még az újszegedi sportcsarnokban edz, utána kel útra, este érkezik meg a francia fővárosba. A meccsen 75 szurkoló buzdítja majd a csapatot, így a kék hívek hangja biztos, hogy hallatszik majd.A MOL-PICK Szeged honlapja "Teljes gőzzel előre!" címmel számolt be a keddi tréningről.