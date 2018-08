A fiatal karatés, Putnik Gorán már háromszoros világbajnok

Immár háromszoros világbajnoknak mondhatja magát az újszentiváni Putnik Gorán, aki igen komoly versenyeken szerepelt jól idén a vb mellett is.



A három fordulós wado-kai hazai sorozat két állomásán szerepelt, és mindkettőn első lett. A tóalmási országos bajnokságon a gyermekek 12-13 éves kategóriájában formagyakorlatban első, küzdelemben a –35 kilogrammos súlycsoportban második helyen végzett. A budapesti Hungária Openen pedig szintén –35 kilogrammban bronzérmet nyert.



A skóciai Dundee-ban megrendezett világbajnokság – amelyen 42 ország 2500 sportolója vett részt – pedig igazán különleges izgalmakat tartogatott.



– A 11 évesek között a formagyakorlat-döntőben a hazai versenyzővel holtversenyben zártunk. Ilyenkor új gyakorlatot kell bemutatni, amelyet természetesen kellően be is kell gyakorolni, bármire felkészülve. Így külön párharcot vívtunk, amelyet végül én nyertem meg, alig háromtized ponttal – mondta Putnik, aki így már háromszoros világbajnoknak mondhatja magát, és van egy Eb-elsősége is.

A szegedi Botond SE versenyzője havi háromszor Budapesten készül a SZAC KE wado-ryu csapatával. Emellett a szegedi Osztrovszky utcában vannak az edzései, valamint a saját otthonában.



– A nappaliban van a tatami, azon tudok gyakorolni, illetve egy bokszzsák is rendelkezésre áll. Semmilyen más sportágat nem próbáltam ki, ovis korom óta a karatét űzöm. Akkor ezt kezdtem, és megszerettem – nyilatkozta a karatéka.



Putnik sportága 2020-ban Tokióban bemutatkozó lesz, így a kis karatés egyszer akár olimpiai résztvevő is lehet.

– Több kritériumnak is meg kell felelni a kijutáshoz, bonyolult a kvalifikációs rendszer, de egyszer talán tényleg ott lehetek az ötkarikás játékokon, mondjuk 2028-ban – jegyezte meg a fiatal tehetség.

Putnik a tanulásban is jeleskedett: a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskolában kitűnő volt.

– Kedvencem a matematika, de a többi tárgyat is szívesen tanulom – mondta végül a kék öves, leendő hatodik osztályos diák.