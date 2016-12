A hazai vb tartja lázban Olasz Annát

– Az élet egyszer visszaadja, amit elvett – Olasz Anna ezt sportága idei Európa-bajnoksága után nyilatkozta, hiszen a kontinensviadal, amelyen aranyéremre hajtott, pechesen alakult számára. Gellért Gábor tanítványának jóslata hamarabb vált valóra, mint gondolta, ugyanis három héttel az olimpia előtt kiderült, mégis indulhat az ötkarikás játékokon.



Több olyan versenyzőt is megelőzött, aki már egy éve erre a napra készült, fantasztikus helytállással a 14. helyen végzett Rióban. A balatonfüredi világkupán ötödik lett, Risztov Évát megelőzve begyűjtötte második magyar bajnoki címét. Az országos medencés hosszútávúszó-bajnokságon 5 kilométeren nem talált legyőzőre, 10 kilométeren pedig második lett, hozzájárulva, hogy klubja megnyerje a csapatok közötti pontversenyt. A Haász SZUE 4×200 méteres női gyorsúszóváltóját bronzéremhez segítette az idei ob-n. Ilyen eredménysor után nem is lehetett kérdéses, hogy Az év női sportolójának Szegeden Olasz Annát választjuk.



– Az olimpia óriási élmény volt, de jövőre Budapesten és Balatonfüreden lesz a világbajnokság, most már inkább erre gondolok, lázban tart a hazai rendezésű esemény – mondta az Egyesült Államokban tanuló nyílt vízi úszó.



– Az egyetemen most a medencés szezonra készülök, többek között Michael Phelpsszel. Vicces és öntörvényű ember, de mivel ő a világ legeredményesebb sportolója, elfogadunk mindent, amit mond.



Felmerült a kérdés: mi lesz a világbajnokság után, hiszen Arizonában jövő tavasszal befejezi tanulmányait, diplomát szerez.



– Még nem tudok biztosat mondani, de úgy tűnik, hogy maradok. Lenne egy munkalehetőség, amit a versenysport mellett is el tudnék végezni. Most viszont ilyen kérdésekre nem is gondolok, hiszen az ünnepeket a másik kedvenc sportommal, a síeléssel tölthetem. Édesapám síoktatóként dolgozik Ausztriában, kimegyünk hozzá, a karácsonyt is ott töltjük.



A szaunázást várom nagyon, síelés után nincs is jobb annál – mesélte Olasz Anna, aki Az év női sportolója díjunkat másodszor kapta meg, először 2013-ban.