A helyi erőkre alapoznának a Kurca partján

Felemás őszt zárt a Szentesi Kinizsi SZITE, amely a tizedik helyről várhatja a tavaszi folytatást. A Kurca-partiaknak volt egy hat meccsből álló, nyeretlenül megvívott sorozatuk, ennek következtében szeptember közepétől október 21-ig mindössze egy pontot szereztek. Az őszi szezont ugyan két jó eredménnyel zárták, de a Deszken aratott győzelem, és az Ásotthalomról elhozott pont csak arra volt elég, hogy ne szakadjon le még jobban a középmezőny elejétől az együttes. Mint azt lapunknak a gárda edzője, Némethy László elmondta, a kerettagok január 15-ig kaptak szabadságot, ekkor veszi kezdetét a felkészülés az idény második felére, amelyre a tervek szerint az edzőmeccsek mellett heti négy tréninggel készülnek. Bár egyelőre nem okoz gondokat az időjárás, a csapat felkészülése a meglévő műfüves pályával biztosított.- Mindenképpen szeretnénk erősíteni a keretünkön a téli szünet alatt. Az évad elején az első hat hely valamelyikét tűztük ki célul, ám a szezon közben látszott, hogy ez nem fog sikerülni, nem úgy sikerültek a nyári erősítéseink. Jelen erősségünk alapján azt mondhatom, reális a nyolcadik-tizedik hely valamelyike számunkra, de a tavasz végére szeretnénk odaérni az első nyolc helyezett csapat közé. Továbbra is az a törekvésünk, hogy főképp szentesi játékosok alkossák a keretet. Úgy gondolom, ehhez az utánpótlásunk megfelelő, amit bizonyít az is, hogy évente mindig akad, akit magasabb szinten lévő csapatok elvisznek tőlünk, például a Grosics Akadémiára. Most is azt tervezzük, hogy szentesi kötődésű játékosokkal bővítsük a keretünket, véleményem szerint nem arról kell szólnia a megyei futballnak, hogy hol fizetnek többet a játékosoknak. - összegzett Némethy László.A középmezőnyt magába foglaló csapatoknál a Szentesnél csak a Szőreg kapott több gólt, és mindössze négy olyan meccs volt, amit nullára hozott le az együttes, e mellett pedig többször az utolsó pillanatokban kapott góllal bukott pontot, vagy pontokat a "Kini". - Az edzéslátogatottság sem volt megfelelő, e mellett létszámban is kevesen voltunk, hiába volt 19 fős keretünk, volt, hogy csak két csere állt rendelkezésemre. Elsősorban a védelmet erősítenénk, de a támadósort is frissítenénk. Gondunk volt a koncentrációval és a fáradtsággal, ebből adódóan fegyelmezetlenségek is előfordultak, ezeket a határokat kell kitolnunk a tavaszra. - tette hozzá a szakvezető.A Szentes első edzőmérkőzését január 27-én, 11 órától a Pálmonostora ellen játssza, de a felkészülés során megmérkőzik az egyaránt a Békés megyei II. osztályban szereplő Nagyszénással és az orosházi OMTK-ULE-val, de igyekszenek a hétköznapokra is edzőpartnert találni.