A megyei szakemberek szerint hasonlóan eredményes folytatás vár Fucsovics Mártonra

Fucsovics Márton megszorongatta Roger Federert, végül mégis ő gratulált a svájci klasszisnak. Fotók: MTI

Fucsovics Márton három szettben, 2 óra 3 perc alatt kikapott a 19-szeres Grand Slam-bajnok Roger Federertől, a sportág történetének legeredményesebb játékosától az ausztrál nyílt teniszbajnokság nyolcaddöntőjében. Ez a hír „szárazon", Fucsovics menetelésének jelentősége azonban sokkal több ennél a magyar tenisz számára.

– Jól és tisztán játszott, igazából csak két szett és brék- előny után dőlt el a meccs. Ilyen hátrányban már nehéz mentálisan összeszednie magát egy játékosnak, ezzel együtt gratulálok és sok sikert kívánok neki – fogalmazott Federer. Ami a 25 éves Fucsovics – aki átszámítva 48,6 millió forintot keresett Melbourne-ben – szereplését illeti, a 128-as főtábla 1982-es bevezetése óta ő volt az első magyar férfi, aki a legjobb 16 közé jutott. Baranyi Szabolcs nyolcaddöntőzött 1973-ban, de akkor még 64-es volt a főtábla.A svájci véleménye mellett megyei szakembereket kérdeztünk Fucsovics teljesítményéről.– Ez egy nagyon komoly történet – kezdte Hajnal István, a szegedi Hajnal Tenisz Iskola vezetője. – Sávolt Attila, aki talán a legprofibb mentalitású magyar játékos volt az utóbbi évtizedekben, két éve lett Marci edzője, ez látszik a teljesítményén. Gyermekkorától ismerem, kicsit dolgoztam is vele, mindig tudtam, hogy van benne potenciál. Régebben link volt, szeretett bulizni, de Sávolt jó hatással volt rá, javult a játéka. A fonákján sokat dolgoztak, jobb is lett, de ott még tud fejlődni. Nem véletlen, hogy bekerült a top 100-ba, ahogyan a mostani menetelése sem az.– Fucsovics elképesztő munkát végez új edzőjével, másfél éve töretlen a fejlődése – ezt már Hernádi Gyula, a Hód TC elnöke mondta, aki decemberben átvehette a Gyenes Kálmán- életműdíjat sportrovatunk gáláján. – A tehetsége mindig megvolt, ám a korábbi edzésmunkája ehhez a szinthez kevésnek számított. Nem hiszem, hogy ez egy „kicsúszott" eredmény, hasonlóakra képes lesz a jövőben is. Alapvonal-játékosnak számít, kemény pályán többször kell a hálóhoz mennie, itt még tud javulni. Büszke vagyok rá, örülök, hogy ilyen sikert ért el – mondta Hernádi.Trója Tibor, a Gellért SE vezetőedzője kortársa Fucsovicsnak, csak egy évvel idősebb nála, az utánpótlásban sokat játszottak egymás ellen, jó barátok.– Büszke vagyok Marcira, kiváló versenye volt. Federer ellen helytállt, még úgy is, hogy a svájcival szemben szinte senki nem képes a legjobbját nyújtani. Amikor Federer első szervái sikerültek, akkor Marci gondban volt, de összességében többször is szép labdamenetek alakultak ki, és jól működött a fonákja – fogalmazott.