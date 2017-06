A paralimpiára hajt a 13 éves Rescsik Csaba

– Most már régóta nem! Az az igazság, hogy labdát sem vettem azóta a kezembe. De sportolok, mozgok, új kedvencre találtam.– Nagyon! Amikor a hajóba ülök, és elkezdek evezni, akkor olyan vagyok, mint a többi gyerek. Megyünk a Tiszán együtt, nagyon élvezem.– Egyszer! Sokáig bírtam ám! Az ősszel lesz két éve, hogy elkezdtem edzésre járni. Idén tavasszal sikerült megmártóznom a Tiszában. Ekkor ötfokos volt. Edzőm, Czinege Zsolt egyből ott volt mellettem, így csak kis időt töltöttem a hideg vízben, anya gyorsan felöltöztetett, mentünk is haza. Szerencsére nem lett semmi bajom.– Hú! Nagyon nagy élmény. Sokat figyeltem őket. Mi a jó technika, miben kell fejlőd- nöm, rengeteget lehet tanulni a magyar klasszisoktól.– Már a rajt igen furcsa volt, mert hatalmas volt a szél, így nem tudtunk a rajtgépbe beállni. Éppen ezért fogták a hajónkat. A rajtom jól sikerült, kétszáz méteren indultam. A vége már nem volt annyira jó, de hát még nagyon fiatal vagyok, a hajrában kell fejlődnöm.– Köszönöm a dicséretet. Azért is választottuk a kajakot, mert így a hátam is meg- erősödik.– Á, dehogy! Voltam Győrben egy maratoni versenyen, ott öt kilométert eveztem.– Nincs! Magyarországon egyedüli vagyok, aki az utánpótlásban versenyez, így a felnőttek között indultam a Maty-éren. Jól mutattam Suba Robiék mellett, akik olyan izmosak és nagyok mellettem, mint egy felhőkarcoló.– Mert az is tetszik! Kajakedzésem háromszor van egy héten, lőni pedig kétszer járok Dorozsmára. Légpuskával lövök, indultam már az ép sportolók között, és az országos bajnokságon hatodik lettem.– Zsombón búcsú volt. Én a céllövöldében ügyeskedtem, amikor a Céltudat SE edzője, Jákó Csaba meglátott. Egész jól ment, repkedtek a pálcák, ekkor mondta, hogy menjek el hozzájuk. Végül a puskát választottuk a pisztoly helyett, mert azt a vállammal meg tudom tartani. A kajak éppen ezért jó, mert a karom erőssé válik a sok edzéstől.– Jól! Jó dolog közösségbe tartozni, edzeni, versenyezni.– Még nagyon fiatal vagyok, de persze gondoltam már rá. Mindkét sportágam szerepel a műsoron, még nem döntöttem el, hogy melyiket csinálom majd csak a későbbiekben, de most még szeretném mindkettőt rendszeresen űzni.– Most voltam hatodikos. A természetismerettel gyűlik meg leginkább a bajom, de a több tantárggyal nincs gond.– Igen, leginkább onnan, hogy a közösségi oldalon megosztjuk, milyen eredményt értem el. Ebben idén nem volt hiány, így aztán sokan gratuláltak.– Sokat követel, de amit kér, azt elvégzem. Szeretek edzeni, pedig másfél-két órát szoktunk gyakorolni. Nagyon vártam a jó időt, hogy végre a Tiszára menjünk, mert gyönyörű a folyó. Micsó Janicsnál kezdtem el kajakozni, én egy speciális hajóban evezek, több órát ültem benne, mire kialakították nekem a belsejét. Most már tökéletes, nagyon jó benne evezni.– Mivel a DÉMÁSZ-Szegedi Vízisport Egyesület tagja vagyok, így ha médiaszereplés van, akkor ezt kötelező felvenni. Minden szerelésem van, én is ennek a nagy és patinás klubnak vagyok az igazolt tagja. Ez a jó benne, csapathoz tartozom.