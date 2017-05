A szegedi Suba Róbert az első magyar érmes - Kopasz A döntős

Kopasz Bálint ott folytatta, ahol reggel abbahagyta: elképesztő kajakozást mutatott be K1 1000 méteren, megnyerte a középfutamát úgy, hogy az utolsó 100 méteren már nem is lapátolt száz százalékosan.- A hátszél egy kicsit zavaró volt, de a formám jó, ezért is tudtam ilyen simán nyerni - mondta az A döntős Kopasz.A DÉMÁSZ-Szeged paraolimpiai másodikja, Suba Róbert (képünkön balról) szerezte a magyar kajakos, kenus válogatott első érmét a szegedi Maty-éren zajló világkupán. Suba Róbert a KL1 200 méteres számban nagy hátrányból hajrázott, de alig fél méterrel kikapott a francia győztestől, Remy Boulle-tól.

Az Algyő SK 19 éves fiatalja, Kopasz Bálint remekül teljesítette a K1 1000 méteres selejtezőt, hiszen a harmadik előfutamban magabiztosan nyert, megelőzve a belga Peterst és a szlovén Apolloniót, míg az olimpiai címvédő spanyol Walz hatodikként került a középfutamba, amelyek 13.42-kor kezdődnek.- Nagyjából 80 százalékot adtam ki magamból. Az volt a lényeg, hogy nyerjek a középfutamok miatt, ez teljesült, ennél tovább most még nem gondolkodom - nyilatkozta Kopasz.- A látottakkal elégedett vagyok, bizakodom - tette hozzá Demeter Irén, Kopasz edzője és édesanyja.