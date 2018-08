A szegedi Suba Róbert szerezte a magyar csapat első (ezüst)érmét

A pénteki program

A portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajakos, kenus világbajnokságon holnap már döntőket is rendeznek, amelyeket az M4 Sport 16.30-tól élőben közvetít.

Íme a program, 10.30-tól: 1000 méteres középfutamok; 11.15-től: parasportolók B döntője; 11.50-től: 500 méteres középfutamok; 12.35-től: 1000 méteres középfutamok; 15.50-től: B döntők; 16.34-től: A döntők (16.34: férfi C2 1000 m, 16.44: férfi K2 1000 m, 16.54: női K1 1000 m, 17.10: férfi C2 200 m, 17.17: női C1 500 m, 17.31: férfi C1 500 m, 17.39: férfi K1 500 m, 17.47: női K2 1000 m); 18.05-től: B döntők, 18.47-től: 500 méteres közép- és előfutamok.

17 Celsius-fok. A hazai körülmények után felüdülés, egyben váratlan lehetett ebben a hőmérsékletben lapátolni a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajakos, kenus világbajnokságon. Pedig a mezőny nagy része megkezdte szereplését az eseményen.A délelőtti programban az NKM Szegedből például Kárász Anna az újpesti Kozák Danutával K2 500 méteren az előfutamból egyből az A döntőbe került az új-zélandi duó mögött. Nádas Bence is második helyen végzett a selejtezőjében, viszont neki ez még csak középfutamozást jelent K1 500 méteren.Az algyői Kopasz Bálint viszont előfutam-elsőséggel és az itt elért legjobb idővel jelezte, készen áll a portugál Pimenta, a cseh Dostál, a német Rendschmidt vagy a spanyol Rodriguez elleni csatára – akár mindegyikük legyőzésére.A gyorsasági szakág 44. világbajnokságán egyébként 66 ország mintegy 850 versenyzője indul, a délnyugat-európai ország montemor- o-velhói helyszínnel először házigazda. A 25 ezer fős kisváros 200 kilométerre északra fekszik Lisszabontól, Coimbra körzetben.Abban mindenki egyetért a portugál helyszínen, hogy a körülmények lehetnének jobbak is. Az étkezés többnyire egysíkú, a pálya kemény, a felevező rész hínáros, illetve az óceán közelsége miatt párás a levegő, és a szélviszonyok is trükkösek, bár a felépített szélfogó valamennyire egységesíti a pályákat. Éppen ezért több idő is kell a bejáráshoz, a megszokásához, így a magyar válogatott tagjai igyekeznek minél több időt eltölteni a vízen.A délutáni programban az NKM Szeged kajakosa, Birkás Balázs a honvédos Balaska Márkkal remekül versenyzett, és az utolsó métereken letéve a lapátot, a második helyen egyből az A döntőbe került. A kenus Bodonyi András C1 1000 méteren szintén második lett, miközben a hajrában egyre közelebb került az olimpiai érmes (két ezüst, egy bronz) brazil Isaquias Queirozhoz, és ugyan megelőzni nem tudta, de minden reménye megvan, hogy a középfutamban A döntőbe kerüljön.És a nap végén megjött az első magyar medál: a szegedi Suba Róbert remek versenyben lett második KL1 200 méteren. A Győrfi, Csamangó edződuó másik szegedi tanítványa, Varga Katalin KL2 200 méteren negyedik helyen ért célba – kevésen múlt a bronz.