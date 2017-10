Alaposan kiütötte az Eger a Szegedet

ZF-Eger–ContiTech Szeged 20–4 (4–1, 7–0, 4–2, 5–1)

E.ON férfi vízilabda OB I, B csoport, 5. forduló. Eger, 300 néző. Vezette: Homonnai, Veilandics.

Eger: Mitrovics (2 védés) – LŐRINCZ 3, Vlahopulosz 3, Bedő 2, Csucskovics, RASOVICS 4, BIROS B. 3. Csere: Tóta (kapus, 3 védés), Decker Á. 1, Kürti, Angyal 1, MELEGH 2, Magyar 1. Vezetőedző: Dabrowski Norbert.

Szeged: Molnár D. (2 védés) – Berki R., Szilvasán B. 1, KORBÁN 1, Fodor, Irmes, Baróthy. Csere: Laposa (kapus, 3 védés), Farkas K. 1, Mickics, Zsigri, Sikter, Börcsök, Szilvasán P. 1. Vezetőedző: Varga Péter.

Gól – emberelőnyből: 5/4, ill. 3/0.

Ötméteresből: –, ill 1/1.



Sok jóra nem számíthatott a bajnoki címre is esélyes otthonában, Egerben a ContiTech Szeged férfi vízilabdacsapata.



Az E.ON OB I B csoportjában, az 5. fordulóban a Heves megyei együttes nem kímélte a Tisza-parti gárdát, 16 gólos győzelmet aratott. Évekkel ezelőtt rangadónak számított a két csapat meccse. Mára nagyot változott a világ, bizony a történelemkönyvben keresni kellene, hogy mikor szenvedett ilyen súlyos vereséget a szegedi férfi pólócsapat, mint most.



A fiatal ContiTech nem sok ellenállást mutatott, iszonyatos mennyiségű hibát vétett, így nem volt meglepő a súlyos vereség.



Varga Péter: – Először is gratulálok az Egernek, azt hiszem, méltó leckét kaptunk abból, hogy milyen a mai modern vízilabda. Igazából az bosszant, hogy nem kaptam vissza azt a csapattól, amit egy ilyen összecsapáson szerettem volna látni. Borzasztó könnyű gólokat ajándékoztunk ellenfelünknek. Körülbelül tíz rossz passzunk volt, amiből tíz lefordulásgólt kaptunk alsó hangon. Próbálunk építkezni ebből a mérkőzésből is, igaz, most jó mélyre kerültünk.