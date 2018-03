Amit mindenki nagyon vár: Holnap 17.15-kor a K&H ligában Telekom Veszprém-MOL-PICK Szeged

Gólvágó PICK



A MOL-PICK Szeged dobta a második legtöbb gólt a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. A szegediek, akik az A csoport ötödik helyén végeztek, a 14 mérkőzésen 421 gólt szereztek, ennél csak a Paris Saint-Germain nyújtott jobb teljesítményt (424).

Bevehetetlen vár?

250 szegedi

Nekik mennek

Dmitrij Zsitnyikov egyik kulcsfigurája lehet a szombati rangadónak. Fotó: Karnok Csaba

Gaber ikrek

Taktikai csata

Holnap 17.15-kor a K&H férfi kézilabdaliga 20. fordulójában következik a csúcsrangadó, a Telekom Veszprém–MOL-PICK Szeged összecsapás. Tétje nincs, viszont annál nagyobb presztízse van a találkozónak.Eddig egyetlenegyszer sem nyert a szegedi férfi kézilabdacsapat a Veszprém Arénában. Két éve állt legközelebb a történelmi siker eléréséhez a Szeged, akkor az 1–6. helyért zajló rájátszásban 30–29-re kapott ki, úgy, hogy a félidőben még egy góllal vezetett. Tavaly az alapszakaszban 24–22-es hazai győzelem született, de végig kiélezett volt a meccs, benne volt a Tisza-parti bravúr.Minden jegy elfogyott a vendégszektorba, így 250 MOL-PICK Szeged-szurkoló buzdítja majd a csapatot. Hiába számít munkanapnak a szombat, sokan szabadságot vettek ki, hogy ott lehessenek a rangadón.Kedd óta gőzerővel készül a Pastor-alakulat. Jó hír, hogy Thiagus Petrus is már a kerettel edz, a brazil válogatott játékos bokasérülése szépen gyógyul.– Nekik megyünk – nyilatkozta Balogh Zsolt, aki Barcelonában remekelt, gólokkal mutatta meg, hogy bokasérülése már a múlt –, nem nyomaszt bennünket a tét, így felszabadultan játszhatunk. Nem mi vagyunk az esélyesek, de nem kérdés, hogy győzelemre hajtunk.Matej Gaber még januárban sérült meg, a szlovén válogatott edzésén talpcsonttörést szenvedett. A beállós sérülése sokat javult, de még várni kell a visszatérésre. Hétfőn immár ötfős lett a Gaber család, megszülettek az ikrek, a két fiú, Lana és Neota. A gyerekek és az édesanya jól vannak.Egy biztos: mindkét edző ismeri a másik csapatot, így sok újat nem tudnak egymásnak mutatni. Vranjesnál és Pastornál is fontos szerepet kap a védekezés, így ez mindenképpen döntőnek bizonyulhat majd, csakúgy, mint az extra kapusteljesítmény, ami nélkül egy komoly rangadót nem lehet megnyerni. Ha nincs is tétje a rangadónak, nem lesz sétagalopp a meccs, mert a magyar derbinek hatalmas a rangja.A találkozót az M4 Sport TV élőben közvetíti.1. Veszprém 20 20 0 0 706 – 417 402. MOL-PICK 21 17 2 2 692 – 503 363. Tatabánya 19 15 1 3 513 – 441 314. Balatonfüred 19 15 0 4 510 – 456 305. Komló 20 9 2 9 483 – 510 206. Budakalász 19 7 4 8 544 – 557 187. Dabas 19 8 2 9 457 – 521 188. Eger 19 8 1 10 435 – 478 179. Csurgó 19 7 2 10 490 – 529 1610. Cegléd 21 4 4 13 468 – 535 1211. FTC 19 5 1 13 456 – 535 1112. Gyöngyös 19 3 3 13 452 – 541 913. Vác 19 3 2 14 466 – 553 814. Orosháza 19 2 2 15 434 – 530 6