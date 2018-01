Átalakul a Nagymágocs tavaszra

Mindössze tizenkét ponttal zárta a megyei II. osztály idényének első felét a Nagymágocs SE, így az utolsó előtti helyről várhatja a folytatást. A mágocsiak rosszul, három vereséggel kezdték az idei kiírást, ám a negyedik fordulóban a Mindszent ellen magabiztos, 8-2-s sikerrel szerezték meg első pontjaikat. Ezt azonban egy kilenc meccsből álló nyeretlen széria követte, így mintegy két hónapig nem nyert meccset a Mágocs: a Csanádpalota ellen begyűjtött három pont viszont azért is lehetett fontos, mert így nem megközelítették a tizenharmadik helyen álló legyőzött felet a táblázaton, ellenkező esetben még nehezebb lehetne a Nagymágocs tavasza.



- Új edzővel és új játékosokkal vágunk neki a tavasznak. Nagyon fiatal csapatunk van, de több tényező is hátráltatott bennünket ősszel. Két-három meghatározó játékosunk sérüléssel küzdött, e mellett a munkahelyi elfoglaltságok is rendre közbeszóltak. Az idény második felére a létszámunkat is szeretnénk bővíteni - fogalmazott lapunknak Dovics László, a Nagymágocs SE elnöke.



A klub helyzete ugyanakkor nem reménytelen, hiszen a kilencedik Apátfalva is csupán hét pontra van a mágocsiaktól: azaz egy jobb periódussal eltüntethető a különbség, és megnyugodhatnak a csapat körül. Várhatóan nem lesz könnyű ugyanakkor a tavaszi kezdés a Nagymágocs számára, hiszen az első három fordulóban egyaránt olyan csapatokkal játszik, amelyik a tabella első négy helyének valamelyikén telelhet: a Csengele-Röszke-Makó II. trió ellen esetlegesen megszerzett pontok viszont még értékesebbé válhatnak a kiélezett küzdelemben. - Az őszi idény során is partiban voltunk az élcsapatokkal, ám többnyire a létszámhiány miatt veszítettük el azokat a mérkőzéseket. Az ilyen kistelepülések csapatainak, mint amilyenek mi is vagyunk, nehéz játékosokat igazolni, pláne a téli időszakban, ahol csak pénzért lehet ezt megtenni. Ebből kifolyólag nem is értem azokat a klubokat, akik most igazolnának tőlünk, voltak megkeresések a játékosaink felé, de egyelőre nem tudni, mi lesz a sorsuk. - tette hozzá a klub elnöke.



A Nagymágocs már javában elkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra, hétvégén pedig az Ásotthalmon esedékes Csongrád megyei csapatok teremtornáján lép pályára, ahol a Zsombó, a Hódmezővásárhelyi FC II. és a Szőreg lesz a gárda ellenfele. Emellett a mágocsiak elindultak a téli bajnokságban is, a sorozat csongrádi fordulóiban a Mindszenttel, a Tömörkénnyel és a házigazda együttessel játszik a gárda.